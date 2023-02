ChatGPT trifft iPhone: Mit diesem Trick machst du Siri intelligenter

ChatGPT ist seit einigen Monaten in aller Munde. Der von dem Unternehmen OpenAI designte Chatbot verspricht, die Antwort auf viele Fragen zu haben. Wir haben bereits einen ersten Blick auf die Web-Anwendung geworfen und einen kleinen Versuch gestartet. Der Chatbot kann jedoch auch abseits von der Webseite genutzt werden, zum Beispiel als Erweiterung für Apples Siri auf iPhone, iPad, Apple Watch oder Mac.

ChatGPT als Erweiterung für Siri

Vorweg sei gesagt, wie wir es auch in unserem Artikel zu ChatGPT bereits erwähnt haben, dass der Bot nicht immer die korrekten Antworten auf deine Fragen parat hat. Auch wenn diese oftmals sehr sicher klingen, solltest du ihnen nicht absolut vertrauen.

Bislang dürften die meisten Nutzer entweder nur aus den Nachrichten über ChatGPT gehört oder den Bot über die Webseite benutzt haben. OpenAI, das Unternehmen im Hintergrund, bietet jedoch die Möglichkeit, andere Apps über eine Schnittstelle zu nutzen. Dies gelingt über sogenannte API-Schlüssel. Für die folgenden Schritte setzen wir voraus, dass du bereits ein Konto für ChatGPT beziehungsweise OpenAI hast.

Auf der anderen Seite kannst du auf deinem iPhone mit Hilfe der Kurzbefehle genau derartige Schnittstellen nutzen. Eine Einführung in Apples Shortcuts haben wir bereits im Jahr 2021 veröffentlicht. Diese Kurzbefehle lassen sich auch via Sprachbefehl starten. Eine perfekte Grundlage für die Kombination aus iPhone, Siri und ChatGPT.

Einrichtung auf deinem iPhone

In einem Video demonstriert Aaron Zollo die Einrichtung von ChatGPT auf dem iPhone. Wir haben den von ihm verwendeten Kurzbefehl ein wenig angepasst, damit er einfacher für deutsche Anwender genutzt werden kann.

Im ersten Schritt benötigst du den oben angesprochenen API-Key. Diesen findest du auf der Webseite von OpenAI in deinem Konto. Diese lange Zeichenkette beginnt mit den Buchstaben „sk-„. Er wird dir nur einmal vollständig angezeigt, du solltest ihn daher zum Beispiel in deinem Passwort-Manager hinterlegen und nicht mit anderen Personen teilen.

Der zweite Teil ist der eigentliche Kurzbefehl für iOS, iPadOS und macOS. Unsere Variante des Shortcuts kannst du direkt auf deinem iPhone installieren.

Die Installation des Shortcuts ist sehr einfach

Nach der Installation des Shortcuts musst du den oben gespeicherten API-Schlüssel von OpenAI in den Kurzbefehl einfügen. Dazu tippst du in der Übersicht deiner Shortcuts auf die drei kleinen Punkte im neuen „Siri Pro“-Kurzbefehl, um diesen zu bearbeiten. Das Textfeld mit dem Platzhalter „Dein API-Schlüssel“ füllst du dann mit dem API-Key aus.

Den Kurzbefehl musst du mit deinem persönlichen API-Schlüssel ausstatten

ChatGPT auf dem iPhone nutzen – so gehts

Du kannst den Kurzbefehl nun mit einem Tipp auf „Fertig“ oben rechts wieder schließen. Klickst du jetzt „Siri Pro“ an, solltest du eine Texteingabe sehen, in die du deine Suche eintippen kannst. Beim ersten Versuch fragt dich der Kurzbefehl, ob er eine Verbindung zu „api.openai.com“ aufnehmen darf. Dies musst du für die Nutzung erlauben. Einfacher ist es natürlich, wenn du den Kurzbefehl entweder über die Seitentaste oder direkt per Sprachbefehl aktivierst.

In unserem Beispiel haben wir „Siri Pro“ nach einer kurzen Zusammenfassung von „The Last Of Us“ befragt

Dazu hältst du die Seitentaste lange gedrückt, wartest auf die Aktivierung des regulären Siri und sagst „Siri Pro“ (den Namen des Kurzbefehls). Direkt danach fragt dich der Shortcut, wie er dir helfen kann. Du kannst nun deine Frage einsprechen. Einige Sekunden später sollte dann die – mehr oder weniger korrekte – Antwort von ChatGPT auf dem Display erscheinen oder vorgelesen werden.