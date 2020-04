Apple hat, wie einige andere Hersteller auch, ein sogenanntes Trade-In-Programm. Mit ihm kannst du dein altes iPhone in Zahlung geben und bekommst dein neues Apple-Telefon etwas günstiger. Beim neuen iPhone SE 20202 besteht diese Möglichkeit auch. Doch werfen wir erst einmal einen Blick auf die Preise des neuen iPhones.

Apple iPhone SE 2020 Preise

Das neue Apple iPhone SE aus dem Jahr 2020 kostet in der kleinsten Speichervariante mit 64 GB 479 Euro. Wird der Speicher verdoppelt, steigt der Preis auf 529 Euro. Bei einer weiteren Verdopplung ruft Apple 649 Euro auf. Happig, für einen 128 GB großen Speicherchip. Die Preise ändern sich auch nicht, wenn man sich für das Product Red entscheidet.

Das feuerrote iPhone SE ist jedoch die beste Wahl, wenn man beim Kauf noch etwas Gutes tun will, fließen doch für jedes verkaufte rote iPhone Apple-Spenden in den Kampf gegen AIDS. Wer sich trotzdem kein rotes Modell kaufen möchte, hat die wenig prickelnde Auswahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Modell.

Apple iPhone SE 2 Software iOS 13 Prozessor A13 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.691 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Weiß, Rot Einführungspreis iPhone SE 2 (64 GB): 479 €, iPhone SE 2 (128 GB): 529 €, iPhone SE 2 (256 GB): 649 € Marktstart April 2020

Apples Trade-In – Das bringt dein altes iPhone

Die Preise des neuen iPhones können durch das Einschicken eines alten iPhones gedrückt werden. So kannst du bis zu 430 Euro von Apple zurückbekommen. Damit läge der Preis für das neue iPhone SE bei rund 50 Euro. Es ist jedoch eine Milchmädchenrechnung, dass das so nicht stimmt, da man den damaligen Preis des einzuschickenden Smartphones zumindest Anteilig mit in die Rechnung nehmen muss.

Dazu kommt, dass der Betrag auch noch vom Zustand und der Speicherkapazität des jeweiligen iPhones abhängt. Die Liste mit den Trade-In-Rückkaufpreisen von Apple beinhaltet also immer den Maximalbetrag, der pro Handy möglich ist:

Apple gibt in seinem Trade-In-Programm meist weniger Geld, als du bei einem Gebrauchtverkauf bekommen kannst. Dafür ist die Abwicklung risikoarm und du musst dich nicht um eine Annonce und den Verkauf über eBay oder Kleinanzeigenportale kümmern. Nicht im Trade-In-Programm des neuen iPhone SE sind die neuen iPhones der 11er-Familie und Geräte die älter als das iPhone 6 sind. Wie du dein uralt-iPhone entsorgen kannst, zeigen wir dir in einem weiteren Artikel. Kreative Ideen, was du mit diesen Handys noch machen kannst, haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengestellt: