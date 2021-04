iPhone SE: Insider nennt Details zu kommenden Displays

Das aktuelle iPhone SE 2 basiert auf dem Design des iPhone 8. Dazu gehört auch das 4,7 Zoll große Display mit LCD-Technik. Zukünftige Modelle des iPhone SE könnten von diesem Design Abschied nehmen, so Display-Experte Ross Young.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sagte erst vor einigen Wochen, dass Apple in diesem Jahr kein größeres „iPhone SE Plus“ vorstellen werde. Das nächste Update der SE-Familie erscheine erst im Jahr 2022, so Kuo. Nun meldet sich auch Ross Young auf Twitter zu Wort und bestätigt diese Berichte. Young will des Weiteren ein interessantes Detail zu einem späteren SE-Modell gehört haben.

Ross Young schreibt ebenfalls, dass Apple im Jahr 2021 kein Update des iPhone SE vorstellen werde. Das nächste SE-Modell werde erst im nächsten Jahr erscheinen und weiterhin über ein 4,7-Zoll-Display verfügen. Hierbei soll es sich um eine weitere LCD-Variante handeln.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.