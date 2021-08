iPhone-Kamera wird besser: iOS 15 radiert diesen störenden Effekt aus

Auf die aktuelle Neuerung in der iPhone-Kamera hatte zunächst ein Nutzer von reddit aufmerksam gemacht. Laut der Beschreibung entfernt die Apples Software in iOS 15 Beta 4 automatisch eine störende Reflexion, die sich in jüngeren iPhone-Modellen in Form „grüner Punkte“ zeigt.

iOS 15 Beta 4: iPhone-Kamera retuschiert „grüne Punkte“

Wer ein aktuelles iPhone besitzt, dürfte diese Reflexionen, die unter bestimmten Lichtverhältnissen auftreten, bereits bemerkt haben. Hier erscheint ein grüner Punkt, der zum Beispiel dann auftaucht, wenn die Sonne direkt oder seitlich in die Kamera scheint. Dieser im Englischen als „green orb“ oder allgemeiner schlicht als „lens flare“ bezeichnete Effekt wird in iOS 15 Beta 4 nun erkannt und von der Software automatisch entfernt. Die iPhone-Kamera ist dabei aber offenbar bislang vorsichtig und greift nur dann ein, wenn eine Retusche ohne Probleme möglich ist. Im folgenden Beispiel ist der Effekt auf der linken Seite des Fotos zu sehen:

Laut den Berichten entfernt die Software den Effekt nicht, wenn der Hintergrund zu komplex ist, zum Beispiel vor Blättern in einem Baum. Erscheint die Reflexion allerdings vor „einfachen Hintergründen“, wie einem blauen Himmel oder Gras, greift die automatische Korrektur.

Neue Funktion mit Einschränkungen

Es gibt jedoch noch weitere Einschränkungen bei der neuen Funktion der iPhone-Kamera. Wie die Entwickler der alternativen Kamera-App Halide auf Twitter beschreiben, wird mindestens ein iPhone XR oder iPhone XS benötigt. Ob das in einer finalen Version anders sein wird, ist nicht bekannt. Gleichzeitig bleiben Fotos im RAW-Format und die Animationen eines Live-Fotos angeblich ebenfalls unangetastet. Das „Standbild“ eines Live-Fotos wird allerdings überarbeitet.

Ob Apples automatische Retusche auch in der finalen Version von iOS 15 enthalten sein wird, bleibt abzuwarten. Derzeit erwarten wir eine Vorstellung im kommenden September, zeitgleich mit der Präsentation des iPhone 13. Wer sich schon jetzt ein Bild von der neuen Software machen will, kann am öffentlichen Beta-Programm teilnehmen. Neben iOS 15 kannst du so auch schon iPadOS 15, macOS Monterey und watchOS 8 testen.