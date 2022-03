iPhone im Abo: Apple plant neues Angebot fürs Smartphone und mehr

Wenn du heute ein iPhone bei Apple kaufst, hast du die mehrere Möglichkeiten zum Kauf. Du kannst zwischen der regulären einmaligen Zahlung oder monatlichen Zahlungen über einen Zeitraum von 24 Monaten wählen. In Zukunft könnte sich diese dieses Angebot jedoch noch erweitern. Wie Bloomberg berichtet, plant das Unternehmen aus Kalifornien eine Erweiterung seiner Abo-Dienste. Damit könntest du in Zukunft ein iPhone genauso monatlich bezahlen wie das Abo einer App.

iPhone und mehr im Abo

Laut dem Bericht ist der Plan, dass der Kauf eines iPhone oder iPads so einfach und bequem sein soll wie der Kauf von iCloud-Speicher oder einem Apple-Music-Abo. Schon heute bietet Apple in einigen Ländern das „iPhone Upgrade Program“ an. Bei dem neuen Dienst sollen die vollen Kosten für die Hardware aber nicht einfach auf 12 oder 24 Monate verteilt werden. Die konkreten Gebühren sind jedoch bislang noch nicht bekannt.

Es sei außerdem denkbar, dass Apple seinen Abonnenten ein einfaches Upgrade auf neue Versionen der Hardware erlauben könnte, sobald diese verfügbar ist. Damit wäre es einfacher, immer das aktuelle iPhone in den Händen zu halten.

Intern soll das Unternehmen des Weiteren darüber diskutiert haben, dass das neue Angebot mit anderen Dienstleistungen kombiniert wird. So könnte etwa Apple One oder der Hardware-Schutz AppleCare Bestandteil des neuartigen Abos für iPhone und Co sein.

Laut dem Bericht arbeitet Apple seit einigen Monaten an dem neuen Angebot, soll weitere Arbeiten jedoch kürzlich zurückgefahren haben. Nichtsdestotrotz erwartet Bloomberg, dass der Dienst bereits Ende 2022 starten wird. Somit könnte das iPhone 14 möglicherweise schon im Abo angeboten werden. Eine Verzögerung oder ein kompletter Abschied von der Idee ist aber natürlich ebenfalls möglich.

Schon heute bieten einige deutsche Händler ein Abo für Apple-Hardware an, darunter beispielsweise Cyberport. Hier bindest du dich mindestens für zwei Jahre an die Hardware. Ein Upgrade ist nach der Hälfte der Laufzeit innerhalb der Vertragsdauer möglich.