iPhone 12: Übertreibt es Apple jetzt?

Apple ist im Vergleich zu anderen Smartphone-Herstellern immer sehr sparsam beim mitgelieferten Zubehör. Während etwa OnePlus oder Huawei dem Lieferumfang sogar Schutzhüllen beilegen, verzichtet Apple auf so etwas. Selbst ein Schnellladeadapter ist nur separat erhältlich und kostet 35 Euro. Andere Hersteller liefern diesen ganz selbstverständlich mit. Nun könnte Apple den nächsten Schritt gehen, was nicht jedem iPhone-Nutzer passen dürfte.

Apple reduziert Lieferumfang drastisch

In den vergangenen Wochen sickerte bereits durch, dass Apple beim iPhone 12 wohl auf die Kopfhörer als Beigabe verzichten wird. Durch die Einsparung der 30 Euro günstigen Earpods erhofft man sich, dass Kunden verstärkt zu den deutlich teureren AirPods als Zubehör greifen – also der kabellosen Version der Kopfhörer, die bis zu 280 Euro kosten.

Nach Angaben des gut vernetzten Analysten Ming-chi Kuo plant Apple aber noch einen weiteren sehr drastischen Schritt. So soll auch das Netzteil, also der Ladeadapter, aus dem Lieferumfang verschwinden. Nicht nur beim iPhone 12 soll das Netzteil fehlen, auch beim iPhone SE 2020 soll Apple den Ladeadapter im Laufe des Jahres aus der Verpackung entfernen. Neben dem Smartphone könnte es also nur das Lightning-zu-USB-C-Kabel in den Lieferumfang schaffen.

Deshalb verschwindet das Zubehör

Nun dürften sich viele iPhone-Nutzer fragen, warum Apple diesen drastischen Schritt geht. Auf die günstigen Kopfhörer mag der eine oder andere vielleicht noch wohlwollend verzichten. Doch ein nicht vorhandenes Netzteil zwingt den iPhone-Nutzer dazu, ein Ladegerät separat zu kaufen. Insbesondere dann, wenn man sein altes iPhone weitergibt, verkauft oder gegen ein neues eintauscht.

Apple schlägt somit zwei Fliegen mit einer Klappe. Statt die günstigen Artikel im Gesamtpreis einkalkulieren zu müssen, verkauft man sie gesondert und verdient am Ende wahrscheinlich so etwas mehr damit. Denn wenn der Käufer ohnehin ein Netzteil kaufen muss, entscheidet er sich womöglich eher für das 10 Euro teurere Schnellladegerät. Das lädt sein iPhone nämlich schneller auf, als das 5W-Netzteil, dass es üblicherweise als Beilage gibt. Dem Analysten zufolge will Apple mit diesem Schritt auch die Gesamtkosten für das iPhone 12 senken, die aufgrund des 5G-Moduls voraussichtlich steigen werden.

