iPad 10: Das ist der Grund für Apples kuriose Tablet-Situation

Apple jüngste iPad-Präsentation warf bei vielen Beobachtern diverse Fragen auf. Insbesondere beim iPad 10, dem neuen Einsteiger-Tablet, war die gewählte Kombination aus Features, Anschlüssen und unterstützter Peripherie eine Überraschung. Die Diskussionen drehten sich hier um die Platzierung der Kamera, dem Wechsel zu USB-C bei gleichzeitiger Unterstützung des ersten Apple Pencil. Dieser bietet, zur Erinnerung, weiterhin nur einen Lightning-Anschluss – das Aufladen des Stifts erfordert also einen neuen Adapter. Auf die Unterstützung des Apple Pencil 2 hat der iPhone-Hersteller verzichtet. Warum dies so ist, offenbart nun ein Blick von iFixit ins Innere des iPad 10.

iPad 10: Neue Kamera blockiert Apple Pencil 2

Bei der Vorstellung des iPad 10 waren die ersten Berichte erfreut darüber, dass Apple endlich die Kamera in der langen Seite des Tablets untergebracht hat. In vielen Fällen benutzt man das Gerät in der Horizontalen, weshalb eine zentrierte Kamera in dieser Orientierung besser ist.

Selbst beim neuen iPad Pro ist die Kamera noch seitlich angebracht. Nur das iPad der 10. Generation hat derzeit die neue Anordnung. Die Wünsche der professionellen Nutzer hat Apple also weiterhin nicht erhört.

Doch während Apple dem iPad 10 eine neue Kamera und auch USB-C anstelle von Lightning spendiert hat, bleibt beim Pencil alles beim Alten. Statt die aktuelle Version des Stiftes zu unterstützen, setzt das Unternehmen weiterhin auf erste Generation. Der Apple Pencil 1 wird via Lightning geladen, das moderne Modell dockt sich magnetisch an die Seite des iPad mini, Air oder Pro.

Genau dieses magnetische Dock fehlt dem iPad 10. Der Grund, wie der Teardown von iFixit nun zeigt, ist wie bereits vermutet einerseits der fehlende Platz im neuen Tablet. Die neue Kamera blockiert im Inneren die dafür notwendige Aussparung.

Nun könnte Apple die Halterung des Pencil nicht zentriert an der Seite ausrichten. Laut iFixit würden sich damit aber wiederum Probleme mit den Magneten ergeben. Dies ist die zweite Herausforderung, die Apple hoffentlich bis zur Vorstellung der nächsten iPads lösen kann. Möglicherweise muss dann ein vollständig neuer Apple Pencil her, der hoffentlich auch mit allen künftigen Tablets kompatibel ist, um dies zu ermöglichen.

Ob oder wann dies geschehen wird, ist bislang unklar. Einen Hinweis gibt es aber beispielsweise beim iPad Pro. Apple stellt diese üblicherweise im 18-Monats-Rhythmus vor. Das nächste Update kommt also – basierend auf den vergangenen Jahren – erst im Frühjahr 2024. Vielleicht gibt’s dann auch eine XXL-Variante.