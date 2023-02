ING verdoppelt die Tagesgeld-Zinsen für Bestandskunden

Deutschland größte Direktbank, die ING, bietet schon bald deutlich bessere Tagesgeld-Konditionen an. Und zwar nicht (nur) für Neukunden, sondern in erster Linie für alle Bestandskunden. Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland, formuliert es so: „Damit unsere Kunden zügig von der Zinswende profitieren, verdoppeln wir den Zins ab März für alle 7,5 Millionen Tagesgeldkonten.“ Nun hat so eine Verdopplung aber immer zwei Seiten. Im Marketing-Deutsch klingt 100 Prozent mehr natürlich super. Realistisch betrachtet ist das neue Angebot verglichen mit anderen Tagesgeld-Angeboten aber auch nach der Erhöhung unterdurchschnittlich.

ING verdoppelt Tagesgeld-Zinsen

Denn in Zahlen ausgedrückt sieht die Zinserhöhung bei der ING so aus: Der Bestandskundenzins auf Tagesgeld-Konten erhöht sich ab dem 8. März bei einer jährlichen Zinsgutschrift von 0,30 Prozent p.a. auf 0,60 Prozent. Neukunden können sich für vier Monate bis zu einem Betrag von 50.000 Euro einen Aktionszins von 2,00 Prozent p.a. sichern, fallen ab dem fünften Monat aber natürlich nach heutigem Stand der Dinge ebenfalls auf die 0,60 Prozent p.a. zurück. Weitere Zinserhöhungen sind bei der ING bis dahin aber natürlich nicht ausgeschlossen.

Insbesondere ein Blick auf andere Tagesgeld-Angebote zeigt, dass die ING unter dem marktüblichen Niveau agiert. In der Spitze kannst du dir aktuell nämlich eine Verzinsung von 2,30 Prozent p.a. sichern. Und auch andere Banken zahlen oft mehr als die ING. Trade Republic verzinst Erspartes derzeit beispielsweise mit 2,00 Prozent p.a., die niederländische LeasePlan Bank zahlt 1,50 Prozent p.a. und auch die Ford Money Bank ist mit einem Zinssatz von 1,25 Prozent p.a. sehr viel attraktiver als das Angebot der ING. Sogar das kostenlose Girokonto der C24 Bank wird künftig besser verzinst als das Tagesgeld-Angebot der ING.

0,6 Prozent p.a. sind besser als nichts

Teil der Wahrheit ist aber natürlich auch, dass es ausdrücklich zu begrüßen ist, dass es bei der ING überhaupt eine Verzinsung auf dem Tagesgeld-Konto gibt. Denn viele Banken, darunter insbesondere Sparkassen und Volksbanken, zahlen in aller Regel trotz der von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleiteten Zinswende auf ihren Tagesgeld-Konten überhaupt keine Zinsen auf Erspartes. Da kann man für 0,6 Prozent p.a. bei der ING absolut dankbar sein.

Der nachfolgende Tagesgeld-Vergleich zeigt dir die aktuell 30 besten Tagesgeld-Angebote, die du in Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir für dich darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote handelt, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind.

Festgeld als Tagesgeld-Alternative

Solltest du übrigens in der Lage sein, dein Erspartes längerfristiger anzulegen, empfiehlt es sich mehr, über ein Festgeld-Konto nachzudenken. Denn wenn du deine Ersparnisse für ein bis zwei Jahre auf einem Festgeld-Konto verbindlich parkst, kannst du dir eine noch viel höhere Verzinsung sichern. In der Spitze sind dann derzeit 2,9 Prozent (ein Jahr) respektive 3,3 Prozent p.a. (zwei Jahre) möglich. Doch Vorsicht: Einen Fehler solltest du bei der Auswahl deines Festgeld-Kontos in jedem Fall vermeiden.