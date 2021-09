In den USA schon vorbeigezogen: Neue Konkurrenz für Amazon auch in Deutschland?

Roku ist hierzulande noch kaum bekannt. In den USA hingegen hat sich das Unternehmen nicht nur als eine hartnäckige Konkurrenz für Amazons Fire TV erwiesen, sondern den Internetgiganten sogar geschlagen. Nun will das Unternehmen nach dem Erfolg in den USA auch in Europa Fuß fassen.

In welcher Form kommt Roku nach Deutschland?

Bereits jetzt haben Hersteller wie Sharp, TCL und Hisense begonnen, Roku in Lizenz direkt in ihre neuen Fernsehgeräte zu integrieren. Hersteller wie TCL profitieren bereits in den USA erfolgreich durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Da verwundert es nicht, dass die Geräte durch die Integration von Rokus Betriebssystem auch in Deutschland attraktiver für Kunden werden sollen.

Welche Geräte im Konkreten auf den deutschen Markt importiert werden, steht noch nicht endgültig fest. Da Roku ähnlich wie Amazon und andere Anbieter sowohl Streaming-Boxen als auch Streaming-Sticks anbietet, können wir wohl mit ähnlichen Geräten auf dem deutschen Markt rechnen. Das Unternehmen experimentiert jedoch zeitweise auch mit anderen Zusammensetzungen, etwa mit Soundbars, in die Streaming-Player eingebaut werden. Ob diese Exemplare hier ebenfalls verfügbar werden, hängt sicherlich davon ab, wie gut die Marke hierzulande Fuß fassen kann. Ein offizielles Startdatum für Rokus Erscheinen ist noch nicht bekannt. Es soll jedoch noch in diesem Jahr mit den Sticks zu rechnen sein.

Hat Roku Chancen sich bei der etablierten Konkurrenz durchzusetzen?

Ob sich der neue Anbieter gänzlich gegen bereits etablierte Dienste durchsetzen kann, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Roku bringt jedoch einige Eigenschaften mit sich, die für einen Erfolg auf dem deutschen Markt sprechen. Zum einen liegt das an der Zusammenarbeit des Unternehmens mit unterschiedlichen Streaming-Anbietern. Wer sich für die Nutzung von Rokus Betriebssystem entscheidet, muss nicht auf Angebote von einzelnen Streaming-Anbietern verzichten. So strebt das Unternehmen ebenso eine Integration von deutschen Diensten wie Sky Ticket oder RTLnow an. Zudem hat sich der deutsche Markt mittlerweile verändert.

Vor einigen Jahren waren diverse unterschiedliche Abonnements, um Inhalte auf Fernseh-Geräten zu empfangen, undenkbar. In den USA sind Pay-TV-Optionen mit unterschiedlich buchbaren Kanälen jedoch schon länger ein bekanntes und angenommenes Angebot. Seitdem sich Streaming-Dienste in Deutschland etabliert haben und sich deutsche Unternehmen wie Sky größerer Beliebtheit erfreuen, stehen die Sterne für Rokus Eintritt hierzulande besser. Tatsächlich könnte Roku dank der geplanten Integration aller Angebote und eigener Themen-Channels sogar gute Chancen haben, sich einen ernst zu nehmenden Anteil am deutschen Streaming-Markt zu sichern.

In den USA werden mittlerweile so rund 8.000 Kanäle angeboten, die sich auf bestimmte Vorlieben der Zuschauer spezialisieren. Etwa wie Sender, die rein auf Thriller-, Krimi- oder Comedy-Inhalte spezialisiert sind. Roku macht es Anwendern hier einfach, die Kanäle direkt über die Benutzeroberfläche zu nutzen, sie müssen jedoch einzeln abonniert werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der TV-Service hierzulande gleich mit einer ähnlich großen Bandbreite an Kanälen starten wird. Die Möglichkeit, Kanäle jedoch beliebig nach den eigenen Interessen zu abonnieren und sich sein TV-Paket so sehr flexibel zusammenzustellen, könnte bei Kunden gut ankommen.

Wie teuer werden die Geräte auf dem deutschen Markt?

Konkrete Preise für die einzelnen Geräte auf dem deutschen Markt sind bisher noch nicht bekannt. Auf dem US-Markt orientieren sich die Modelle an den Konkurrenten Amazon und Chromecast. Die Preise dort liegen bei umgerechnet 40 bis 100 Euro. Vermutlich wird sich Roku auch hierzulande an den verfügbaren Geräten und deren Preisen orientieren, sodass die Preisspanne für die angebotenen Geräte ähnlich ausfallen dürfte. Teurer wird der Hersteller sie gewiss nicht anbieten, um für Neukunden attraktiv zu bleiben. Wahrscheinlicher ist damit zu rechnen, dass Roku zum Start in Deutschland einige Neukunden-Angebote ergänzen wird, um sich gegen die bestehende Konkurrenz durchzusetzen.

Was unterscheidet den Roku von anderen Anbietern?

Rokus größte Stärke liegt in dem schlanken Betriebssystem. Das bedeutet, dass Roku bereits auf Geräten genutzt werden kann, die über weniger leistungsstarke Hardware verfügen. Dadurch wird die Implementierung von Roku bereits für Geräte attraktiv, auf die man andere Streaming-Dienste nicht auf gleiche Art integrieren könnte. Die Geräte werden dadurch nicht nur günstiger, sie lassen sich auch länger unterstützen. So sollen Kunden keine Sorgen haben, dass neue Streaming-Dienste wie beispielsweise Disney+ nicht mehr für das Gerät erscheinen.

Das heißt jedoch nicht, dass man Roku nur auf Geräten mit alter Hardware verkauft. Die Streaming-Boxen des Unternehmens unterstützen mittlerweile sowohl 4K als auch HDR-Formate. Zudem bot der Anbieter als erster Hersteller Serien und Filme über alle Streamingdienste hinweg an. Der Fokus von Roku liegt auf der TV-Erfahrung. Das wissen Kunden des Unternehmens in den USA offensichtlich zu schätzen, sonst hätte der Anbieter sich nicht so stark gegen Amazon und Chromecast durchsetzen können.