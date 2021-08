Im Interview: Quyen Quach über die Razer Cortex Instant Games

Die Razer Cortex Instant Games Tournaments sind Razer’s neustes Flaggschiff-Konzept für Casual Gaming. In über 100 Games treten Spieler gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es viele Preise, auch wenn dies nicht immer einfach ist. Doch wie sieht die Zukunft des Konzepts aus? Was hat Razer noch für Pläne in Bezug auf Casual Gaming und Smartphone-Gaming?

Cortex Instant Games

Quyen Quach ist der Senior Director of Software bei Razer. Wir haben ihr einige Fragen zum Release der neuen Cortex Instant Games Tournaments gestellt:

inside digital: „Wie werden Spieler Razer Silver einsetzen können?“

Quyen Quach: „In Cortex Instant Games können die besten 50-100 Spieler jedes Turniers Razer Silver gewinnen – in einigen Wettbewerben gibt es bis zu 20.000 Razer Silver für den Erstplatzierten. Das reicht aus, um es auf Razer.com oder über die Cortex Mobile-App in Razer-Equipment oder digitale Goodies einzutauschen. Weitere Preise umfassen unter anderem Headsets, Kitty-Ears und Rucksäcke. Turniere laufen für gewöhnlich 1-3 Tage und jeden Tag startet ein neues Turnier. Instant Games erlauben es dem Nutzer, ohne zusätzliche Downloads schnell in ein Spiel einzusteigen und innerhalb der Cortex Games Mobile-App zu spielen. Dort gibt es viele weitere Möglichkeiten, Razer Silver zu verdienen.“

inside digital: „Wie sieht der Plan des Konzepts von Razer Cortex in Zukunft aus?“

Quyen Quach: „Cortex bringt die Gaming-Erfahrung auf mobilen Endgeräten und PC auf ein neues Level. […] Durch den engen Austausch mit unserer Community haben wir erfahren, dass der Wunsch nach noch mehr Belohnungen rapide gewachsen ist. […] Das beliebteste Feature ist „Paid to Play“ – Spieler erhalten Razer Silver für das 3-minütige Zocken von bestimmten Spielen über Razer Cortex.

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und bieten mit den Cortex Instant Games Tournaments noch mehr Möglichkeiten an. In über 100 Instant Games lässt sich kostenlos spielen und trainieren. Um Belohnungen zu gewinnen, nehmen Spieler gegen eine geringe Teilnahmegebühr in Form von Razer Silver an einem oder mehreren der 4-6 parallel stattfindenden Turnieren teil. Danach können sie unbegrenzt oft ihre Leistung gegen andere Spieler unter Beweis stellen und sich in der Rangliste nach oben arbeiten. Alle Turnierteilnehmer können jederzeit ihren Punktestand mit anderen Spielern vergleichen und sehen, wie viele Spieler an einem Wettbewerb teilnehmen.“

Razer und Casual Gaming

inside digital: „Wie unterscheiden sich aus Sicht von Razer die Spieler aus dem klassischen Gaming und die des Mobile Gamings?“

Quyen Quach: „[…] Wer große Blockbuster auf PC und Konsole spielt, wird auch Casual Games auf Smartphones mögen. Alle Gamer lieben die Herausforderung. Unabhängig davon, ob sie Core-, Casual-Games oder Brettspiele bevorzugen, vereint sie das strategische Denken und der Wettbewerb mit anderen. Deswegen sind wir der Meinung, dass alle Arten von Gamern zur Zielgruppe der Instant Games gehören. Sie sind für nebenbei gedacht, sind einfach zu lernen und man kann schnell eine Runde spielen. Egal, ob man nach einer 3-stündigen Shooter-Session entspannen möchte oder auf einen Freund oder eine Freundin wartet, kann man über Cortex Instant Games schnell und einfach für zwei oder gar 30 Minuten in ein Spiel eintauchen. […] Unsere Turniere stehen für schnelle und spannende Herausforderungen.“

Quyen Quach, Senior Director of Software bei Razer

inside digital: „Casual Gaming wird meist vom Handy aus gezockt: Razer bietet zwar aktuell schon Zubehör fürs Mobile Gaming an, doch ist auch ein Wiedereinstieg in den Smartphone-Markt, wie damals mit dem Razer Phone, in Planung?“

Quyen Quach: „Derzeit konzentrieren wir uns auf unsere Mobile- und Cloud Gaming-Peripherie, Software sowie Services. Wir haben mehrere Hardware-Awards, wie den „Best of CES 2020“ für den Razer Kishi Mobile Gaming-Controller, und Auszeichnungen für den Razer Opus ANC Kopfhörer erhalten. Im Services-Bereich stößt unsere virtuelle Gaming-Währung Razer Gold auf großen Zuspruch, und hilft dabei, Mobile-Games und Lifestyle-Inhalte zu monetarisieren. Unsere Cortex Games Mobile-App aus dem Software-Segment wird immer größer und wir werden unsere Nutzerzahlen in diesem Jahr voraussichtlich verdoppeln. Bis Juli 2021 hatten wir über 18 Millionen Nutzer. Mit der Einführung von Cortex Instant Games wird unser in sich vernetzte Razer-Ökosystem noch attraktiver und wir werden durch die Kombination aus Hardware-, Software- und Services-Lösungen weiterhin in mobiles Gaming investieren.“

Unser Fazit

Eins ist klar: Für Razer ist der Einstieg ins Casual Gaming mit den Razer Cortex Instant Games nur der Anfang. Wie sich das Konzept nun genau in der Zukunft entwickelt wird, ist noch nicht 100-prozentig klar, doch wissen wir das Razer großes vorhat. Grade im Bereich der Smartphone-Accessoires werden wir uns in Zukunft auf großartige Neuerungen durch Razer freuen können. Ob Razer mit einem eigenen Handy in den Smartphone-Markt zurückkehren wird, ist indes nicht klar. Doch in naher Zukunft ist das wohl eher unwahrscheinlich. Nicht zuletzt wurden das Razer Phone und sämtliche Spuren seiner Existenz von Razers Websites entfernt.