8,1 von 10: Letzte Chance, legendären Actionfilm auf Amazon zu sehen

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Dieser Actionfilm schrieb Filmgeschichte

Im Jahr 1984 kam ein Actionhit in die Kinos, der Filmgeschichte schreiben sollte. Heute gibt es keinen Filmliebhaber, der den Klassiker „Terminator“ nicht schon einmal gesehen hat. Solltest du diese Aussage Lügen strafen, hast du aktuell noch die Möglichkeit, dir den Kultfilm im Rahmen des Prime-Video-Abonnements ohne Zusatzkosten anzuschauen. Dafür gibt es sowohl unsererseits als auch vonseiten der IMDb-Filmfans eine uneingeschränkte Empfehlung. Letztere bewerteten den Streifen mit ausgezeichneten 8,1 von 10 möglichen Sternen.

Die Story von Terminator spielt am Rande eines Krieges zwischen den Menschen und den Maschinen. Um den Anführer des menschlichen Widerstands aus der Gleichung zu nehmen, wird der Roboter T-800 (Terminator) in die Vergangenheit geschickt. Dort soll er dessen Mutter, Sarah J. Connor, eliminieren. Glücklicherweise erfährt der Widerstand von dem Vorhaben und ergreift Gegenmaßnahmen.

Gedreht wurde der Streifen von dem Erfolgsregisseur James Cameron, der neben Terminator auch weitere Klassiker wie „Aliens – Die Rückkehr“, „Titanic“ und „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ auf die Leinwand brachte. In den Hauptrollen fanden sich derweil der damals noch größtenteils unbekannte Arnold Schwarzenegger sowie Michael Biehn (Tombstone) und Linda Hamilton (Terminator: Dark Fate) wieder.

