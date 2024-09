IFA 2024 enthüllt: Das ist der Saugroboter, auf den alle gewartet haben!

Im Jahr 2024 muss der Hausputz kein lästiges Unterfangen mehr sein, für das man die Woche über kaum Zeit hat. Saugroboter mit Wischfunktion können einen Großteil der Reinigung für dich übernehmen und dir so mehr Zeit für schönere Dinge ermöglichen. Und mit den neuen, bei der IFA vorgestellten, Produkten von Eureka soll dir sogar noch mehr Arbeit abgenommen werden.

Eureka J15 Pro Ultra Saugroboter – hinterlässt die Station sauberer als vor der Putzfahrt

Der neue Eureka J15 Pro Ultra ist mit einer selbstreinigenden Servicestation ausgestattet, die nicht nur den Saugroboter, sondern auch sich selbst säubert. Das ist laut Eureka branchenweit die erste Station dieser Art. Während die Reinigungsschale der Basisstation bei den meisten Konkurrenten schmutzig bleibt, nachdem die Wischmopps des Saugroboters gereinigt wurden, soll dieses Problem nun hierbei gelöst werden. Nach der Reinigung wird die Wanne von einem Abzieher automatisch gesäubert, die Rückstände werden getrocknet und anschließend im Staubbeutel gesammelt. Dadurch ersparst du dir die manuelle Reinigung.

Eureka J15 Pro Ultra – so sieht er aus

Doch nicht nur das ist ein äußerst innovatives Feature des J15 Pro Ultra. Denn der Saugroboter verfügt außerdem über eine aktive Entwirrungstechnologie, die wir in der Form auch noch nicht bei der Konkurrenz gesehen haben. Verheddern sich Haare in der Bürste, werden diese mit 400 Mal pro Minute vibrierenden Klingen zerschnitten. Dadurch soll es zu 99 Prozent weniger Verhedderungen kommen. Darüber hinaus bietet der Eureka J15 Pro Ultra mit 16.200 Pa eine extrem hohe Saugleistung und kann so auch tief sitzenden Staub aus Teppichen entfernen. Der Eureka J15 Pro Ultra löst aber noch ein weiteres Problem vieler Saugroboter. Denn er fährt die Wischmopps aus, um deine Böden so bis an die Kanten zu reinigen. Ende September soll der Eureka J15 Pro Ultra in Deutschland erhältlich sein.

Doppelt so viel Saugkraft wie sein Vorgänger: Eureka E20 Plus

Ebenfalls neu ist der Eureka E20 Plus. Die Weiterentwicklung des E10s nimmt dir zwar nicht das feuchte Wischen ab, staubsaugt dein Zuhause aber zuverlässig. Er verfügt ebenfalls über eine Basisstation, in die sich der Inhalt des Saugroboters automatisch entleert. Die Station kommt dabei ohne Beutel aus, sodass du dabei keine Folgekosten hast. Im Vergleich zum Vorgänger saugt der E20 Plus zudem mit doppelt so viel Leistung – auf bis zu 8.000 Pa kommt der Haushaltshelfer.

Eureka E20 Plus in seiner Station

Auch die Hindernisvermeidung hat Eureka optimiert. Dank der DuoDetect AI getauften Funktion soll der Saugroboter selbst in komplexen Wohnumgebungen autonom saubermachen können, ohne etwas umzustoßen oder steckenzubleiben. Und perfekt für Haushalte mit Haustieren: Die neu designte Gummiwalzenbürste verhindert das Verheddern von Haaren ebenfalls deutlich. Der Eureka E20 Plus Saugroboter ist bereits seit Ende August erhältlich und kostet 499,99 Euro.