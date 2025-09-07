IAA: Opel zeigt den Mokka GSE: Performance satt

Opel hebt wie angekündigt die Elektromobilität auf ein neues Level: Der Opel Mokka GSE verkörpert High-Performance und Motorsport-DNA im Serienformat und ist jetzt erstmals auf der IAA in München zu bewundern. Unter dem Motto „OMG! GSE“ bringt das kompakte SUV die Technologie aus dem elektrischen Rallyesport direkt auf den Asphalt – und zwar mit beeindruckenden Leistungswerten, einem markanten Design im Rallye-Look und einer Technik, die Emotionen weckt und Performance liefert wie nie zuvor.

Opel zeigt auf der IAA den Mokka GSE

Als offizielles Highlight der GSE-Familie stellt der Mokka GSE den bisher schnellsten batterieelektrischen Opel dar: Mit einer Leistung von 207 kW (280 PS), einem Drehmoment von 345 Nm, einer 0–100-Beschleunigung in nur 5,9 Sekunden und einer Top-Geschwindigkeit von 200 km/h basiert er direkt auf dem Mokka GSE Rally Prototypen. Im Alltag stehen drei Fahrmodi zur Verfügung: Sport (volle Leistung), Normal (bis 180 km/h) und Eco (auf maximale Effizienz ausgelegt). Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen wurden besonders sportlich ausgelegt.

Die Leistung stammt aus einer 54 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie, die zusammen mit einem Leergewicht von unter 1,6 Tonnen, Frontantrieb, Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial und spezifischem Chassis inklusive doppelter Hydro-Stoßdämpfer eine agile und dynamische Fahrt garantiert. Also genau das, was man sich von einem GSE-Modell wünscht. Ästhetik und Rallye-Charakter sind beim neuen GSE-Modell von Opel unverkennbar: 20-Zoll-Leichtmetallräder, gelbe GSE-Bremssättel, markante Rallye-Einsätze vorn und hinten sowie auffällige GSE-Schriftzüge unterstreichen den sportlichen Auftritt.

Opel Mokka GSE: Kleiner Kompakt-SUV besonders sportlich.

Der Innenraum setzt erlesene Akzente: Alcantara-Sportsitze in Grau/Schwarz/Weiß mit gelben Ziernähten sollen auch auf längeren Strecken für Komfort sorgen. Ein abgeflachtes, sportlich abgestimmtes Lenkrad und Alu-Sportpedale schaffen zudem ein energisches Umfeld für den Fahrer. Ein individuell anpassbares 10-Zoll-Fahrerinfodisplay ergänzt im Cockpit einen zentralen Touchscreen. Beide liefern Performance-Daten, G-Kräfte-Messung, Batteriemanagement-Statistiken und weitere GSE-Informationen in einem bewusst stylischen Layout. Aktuell befindet sich der Mokka GSE in finalen Abstimmungs- und Testphasen. Die Zielsetzung von Opel ist, einen perfekt abgestimmten, kompromisslosen und gleichermaßen sportlichen Serien-Stromer zu liefern.

Noch eine IAA-Neuheit: der Opel Corsa GSE

Ebenfalls auf der IAA zu sehen: Der Prototyp des neuen Opel Corsa GSE. Das Biest unter den E-Auto-Kleinwagen wurde für das Computerspiel Gran Turismo entwickelt und ist ein echter Hingucker. Solltest du auch auf der IAA unterwegs sein, lohnt es sich, das Auto mal aus nächster Nähe zu betrachten. Und natürlich darf auch der Opel Grandland Electric AWD am IAA-Stand von Opel nicht fehlen. Das Modell mit Frontantrieb haben wir für dich schon getestet, die Allradvariante des Groß-SUV gibt es für dich in München zu bestaunen.