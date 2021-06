Vernichtende Zahlen: Versinkt Huawei in der Bedeutungslosigkeit?

Im Mai 2019 dehnte der damalige US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit zwischen den USA und China auf den chinesische Hersteller Huawei aus. Ab diesem Zeitpunkt war es Huawei nicht mehr möglich, mit dem Android-Entwickler Alphabet beziehungsweise Google Geschäfte zu machen. Unterm Strich bedeutet das: Huawei-Smartphones dürfen zwar das Android-Betriebssystem nutzen, Google-Dienste wie Google Maps, YouTube oder gar der Play Store mit seinen vielen Apps sind allerdings tabu. Seither sind die Verkaufszahlen von Huawei-Smartphones außerhalb von China deutlich gesunken. Und nun folgt eine neue Spitze.

Q1 2021: Huawei-Marktanteil nahezu nicht mehr relevant

Nach Angaben des Forschungsunternehmens Counterpoint Research hatte Huawei im ersten Quartal 2021 einen globalen Marktanteil (354.94 Millionen verkaufte Smartphones) von lediglich 4 Prozent (15 Millionen). Zum Vergleich: Der am weitesten verbreitete Smartphone-Hersteller – Samsung – wies einen Marktanteil von 22 Prozent auf, während Apple immerhin 17 Prozent des Marktes für sich beanspruchte. Eine Zahl, die noch vor lediglich einem Jahr, im ersten Quartal 2020, auch Huawei vorweisen konnte. Doch was ist seither passiert?

Nachdem das Handelsembargo in Kraft trat, stiegen die Huawei-Verkäufe auf dem chinesischen Markt. Im zweiten Quartal 2020 war jedes dritte, verkaufte Mobiltelefon in China ein Huawei-Gerät. Es könnte also der Fall sein, dass der Heimatmarkt schlichtweg übersättigt ist. Darüber hinaus hat Huawei zuletzt sein Tochterunternehmen Honor abgestoßen, dessen Verkäufe ebenfalls in die Huawei-Statistik einflossen. Weiterhin konnten die Konkurrenten Xiaomi, Oppo und Vivo ihre Marktanteile zuletzt spürbar steigern – insbesondere auf dem asiatischen Markt. Denn alle diese Hersteller dürfen nach wie vor vollwertige Android-Smartphones produzieren und haben somit einen großen Vorteil gegenüber Huawei.

Plant Huawei sein Comeback?

Der chinesische Hersteller spielte bereits seit 2019 mit dem Gedanken, ein eigenes Betriebssystem für Handys und weitere Geräte als Gegengewicht zu den beiden Platzhirschen Android und iOS einzuführen. Das Ergebnis dieser Gedankenspiele präsentierte Huawei vor Kurzem im Rahmen eines Events in China: HarmonyOS. Das Betriebssystem soll in den kommenden Monaten auf Huawei-Gerätschaften in China gespielt werden. Anschließend könnten auch andere Märkte folgen – wenngleich höchstwahrscheinlich auf freiwilliger Basis. Ob das neue Betriebssystem tatsächlich mit den beiden Größen von Google und Apple gleichziehen könnte, ist allerdings ungewiss. Denn zahlreiche andere Ansätze wie beispielsweise Microsofts Windows 10 Mobile sind bereits gescheitert.

Smartphone-Hersteller und Märkte

Abseits von Huawei zeigen die Counterpoint-Daten, dass Vivo mit 18 Prozent auf dem asiatischen Heimatmarkt die Führung übernommen hat, während Apples iPhones einen unglaublichen Marktanteil von 55 Prozent in Nordamerika vorweisen können. In allen anderen Märkten hat Samsung die Nase vorne – in Europa mit 37 Prozent.