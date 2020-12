Huawei-Skandal: Diese Technik ist eine Schande

Wie weit Konzerne hinsichtlich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind, zeigt Huawei. Wie die „Washington Post“ berichtet, soll der chinesische Smartphone-Hersteller eine KI-Software entwickelt haben, die mithilfe eines Gesicht-Scans bestimmte Menschen erkennen kann. Im Detail soll die KI Chinesen von Uiguren unterscheiden können.

Hilft Huawei der Regierung bei der Verfolgung von Uiguren?

Die „Washington Post“ bezieht sich dabei auf Dokumente, die auf der Huawei-Website veröffentlicht wurden und über die Google-Suche abgerufen werden konnten. Mittlerweile sind die Dokumente aus dem Netz verschwunden. Dem Bericht zufolge jedoch soll die KI in der Lage sein, einen „uigurischen Alarm“ auszulösen. Erkennt die Software über die Frontkamera eines Huawei-Smartphones das Gesicht eines Uiguren, kann sie die Polizei alarmieren. So könnte die Software der chinesischen Regierung bei der Überwachung und Verfolgung der überwiegend muslimischen Minderheit helfen.

Die Vorwürfe gegenüber China sind hart. In gefängnisartigen Lagern in der Provinz Xinjiang soll die Regierung Experten zufolge mehr als eine Million muslimische Uiguren eingesperrt haben. Sie werden gegen ihren Willen in mit hohen Mauern und Stacheldraht geschützten Umerziehungslagern gefangen gehalten. Die Gründe dafür sind oft banal. So werden Uiguren beispielsweise eingesperrt, weil sie einen langen Bart tragen oder zu viele Kinder haben. Letzteres etwa verstößt gegen chinesische Gesetze zur Geburtenkontrolle. China hingegen behauptet, dass die Lager Ausbildungseinrichtungen sind und der Aufenthalt freiwillig sei. Zudem leugnet die Regierung die Existenz der Lager, obwohl Satellitenbilder ihre Existenz bestätigen.

Huawei stößt in Deutschland auf Ablehnung

Nicht nur beim Thema 5G-Ausbau stößt Huawei hierzulande auf Ablehnung. Auch beim Endverbraucher stehen Smartphones des einst beliebten Herstellers nicht mehr ganz oben auf dem Wunschzettel. Der US-Bann und die fehlenden Google-Dienste, wie etwa der Play Store, dürften viel dazu beitragen. Es sind aber auch die womöglich nicht ganz aus der Luft gegriffenen Spionage-Vorwürfe der USA. Wie das Beispiel der KI hinsichtlich des „uigurischen Alarms“ zeigt, könnte Huawei enger mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten, als man selbst zugibt. Auf Nachfrage von inside digital war bei Huawei kein Ansprechpartner verfügbar.