Gerüchte rund um das Huawei P40 und das Huawei P40 Pro fluten bereits seit Monaten den digitalen Raum. Zwar dürfte die Nachfrage hierzulande aufgrund des USA-China-Handelskonflikts und der damit verbundenen Einschränkungen nicht so hoch ausfallen, wie es noch bei dem Huawei P30 der Fall war, allerdings scheint das Interesse an dem Smartphone nach wie vor sehr hoch zu sein. Lange werden Interessierte jedoch nicht mehr warten müssen, denn die Huawei-P40-Serie wird bereits kommende Woche das Licht der Welt erblicken: am Donnerstag, den 26. März.

Highlight-Feature im Video

Nein, eine bahnbrechende neue Technologie wird in dem Teaser-Video nicht erwähnt. Das ist jedoch kein Problem, denn die zugegebenermaßen nicht sonderlich überraschende Highlight-Funktion dürfte die Herzen zahlreicher Smartphone- und Kamera-Fans dennoch höher schlagen lassen. Denn natürlich handelt es sich dabei um die Kamera des Huawei P40 Pro. Dieses Mal hat der Hersteller sie mit gleich fünf „Leica“-Objektiven ausgestattet. Die Frontkamera verfügt derweil immerhin über zwei Sensoren. Angeteasert wurde die Kamera mit dem Hashtag „VisionaryPhotography“.

Normalerweise loben Hersteller nahezu bei jedem vorgestellten Handy dessen „tolle“ Kamera – obgleich es sich dabei nur um ein Einsteiger-Gerät mit einem einzelnen Objektiv, einer 8-Megapixel-Auflösung und dem Farbraum eines Schwarz-Weiß-Films handelt. Bei den P- und Mate-Serien von Huawei war das Lob bisher allerdings stets berechtigt.

In der Top-Liste der Kamera-Experten von DxOMark findet sich das Huawei Mate 30 Pro 5G aktuell auf dem dritten Platz wieder, während die 4G-Variante den fünften Platz eingenommen hat. Das bereits ein Jahr alte Huawei P30 Pro verweilt immerhin noch auf Platz 10 und selbst das nahezu zwei Jahre alte Huawei P20 Pro konnte noch nicht aus den Top 20 verdrängt werden.

Huawei P40 (Pro): Design bestätigt, Farben geleakt

Abseits des offiziellen Teaser-Videos hat Android Community aktuell ein neues Renderbild des Huawei P40 und des Pro-Modells veröffentlicht. Dieses bestätigt zunächst einmal abermals das zuvor geleakte Design des neuen Huawei-Flaggschiffs. Darüber hinaus offenbart es allerdings auch die Farbvielfalt der kommenden Smartphones.

Demnach werden Käufer das Huawei P40 in den Farben Grau, Gold, Schwarz, Blau und Rosa-Weiß beziehungsweise schillernd ergattern können. Das Huawei P40 Pro ist indes zumindest auf dem aufgetauchten Bild nur in den Farben Schwarz und Weiß vertreten. Ob noch weitere Farbvarianten verfügbar sein werden, wird sich wohl erst bei der Vorstellung am 26. März abschließend klären.