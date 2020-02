Huawei P40 Pro und Co.: Google warnt Käufer

Huawei steht seit Mitte Mai 2019 auf der schwarzen Liste der US-Regierung. US-Amerikanischen Unternehmen ist es nicht erlaubt, mit Huawei zusammenzuarbeiten. Das bedeutet: Trump hat Google verboten, neuen Huawei-Smartphones des chinesischen Konzerns Google-Apps wie den Play Store, Google Mail, Maps oder YouTube zur Verfügung zu stellen.

Allerdings gibt es trotzdem Möglichkeiten, diese und weitere Google-Apps auf Smartphones wie dem Mate 30 Pro oder dem Huawei P40 Pro zu installieren. Per Sideload, also dem Installieren von einem Computer aus, lassen sich Play Store und Co. auf das Google-lose Handy bringen. Doch davor warnt nun Googles Rechtsdirektor Tristan Ostrowski.

Sicherheit ist gefährdet

„Google-Apps, die man auf einem Huawei-Smartphone vom PC aus installiert, funktionieren nicht zuverlässig“, sagt Ostrowski. Denn: Die Dienste können nicht auf nicht-Zertifizieren Geräten laufen, deren Sicherheit sie gefährden. Der sogenannte Sideload berge darüber hinaus das Risiko, eine App zu installieren, die verändert oder manipuliert wurde. Und das beeinträchtige Ostrowski zufolge die Benutzersicherheit.

Diese Huawei-Smartphones sind nicht betroffen

Wer ein Huawei-Smartphone besitzt, auf dem Google-Apps installiert sind, muss nichts befürchten. Weder der Handyhersteller noch Google wird die Anwendungen aus der Ferne deinstallieren. Auch bekommt das Betriebssystem weiterhin Sicherheitsupdates – vorausgesetzt, das Modell ist nicht zu alt und fällt aus dem Update-Plan der Chinesen heraus.

Wer hingegen darüber nachdenkt, jetzt noch ein neues Huawei-Smartphone zu kaufen, sollte darauf achten, dass das Wunschmodell am oder vor dem 16. Mai 2019 in den Handel kam. Dazu zählen etwa das P30 Pro und P30 Lite oder die Mate-Reihe um das Mate 20 Pro. Auch das Nova 5T ist nicht von dem US-Bann betroffen, obwohl es im Oktober 2019 auf den Markt kam. Der Grund: Huawei hat das Honor 20 recycelt und als „neues“ Smartphone in die Verkaufsregale gelegt.