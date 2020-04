Das wollten auch die Kamera-Experten von DxOMark wissen und haben einen sehr umfangreichen Test durchgeführt. In diesem musste sich das Huawei P40 Pro seinen größten Konkurrenten stellen: Unter anderem dem iPhone 11 Pro Max, dem Oppo Find X2 Pro und dem Xiaomi Mi 10 Pro.

Positiv bewerten die Experten von DxOMark den hohen Dynamikbereich, die vielen Details bei Zoomaufnahmen mit mittlerer und langer Brennweite sowie den schnellen Autofokus unter allen Bedingungen. Auch das Bokeh, dass die Kameras des Huawei P40 Pro erzeugen, wird gelobt. Hier kannst du dir den gesamten und sehr umfangreichen Test im Detail ansehen.

Der Test förderte aber nicht nur positive Aspekte zutage. Das Huawei P40 Pro muss auch Kritik einstecken. So bemängeln die Tester beispielsweise die gelegentlich ungenaue Farbwiedergabe und den manchmal daneben liegenden Weißabgleich. Auch bei Gegenlicht gerät das Top-Modell hin und wieder an seine Grenzen. Bei schwachem Licht mangelt es zudem an Details in Gesichtern der abgelichteten Personen.

Huawei P40 Pro lehrt Konkurrenz das Fürchten

Insgesamt kann das neue Spitzenmodell der Chinesen aber auf ganzer Linie überzeugen. Es lässt die Konkurrenz, insbesondere das iPhone 11 Pro Max, meilenweit hinter sich. Hier ist die Top-10-Liste der von DxOMark getesteten Smartphones.

Ein Beispiel verdeutlicht den enorm großen Unterschied zwischen dem Huawei P40 Pro und dem Apple iPhone 11 Pro Max. Es ist insgesamt durchaus beeindruckend, wie gut eine Smartphone-Kamera heutzutage ist.