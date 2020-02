Huawei P40 Lite: Günstige Flaggschiff-Variante offiziell angekündigt

Am 26. März wird Huawei seine neuen Flaggschiffe vorstellen. Schon jetzt ist das P40 Lite auf der spanischen Webseite des Herstellers zu sehen und damit auch ein paar technischen Details zu dem Smartphone. Zusätzlich existiert ein Werbevideo, das das P40 Lite ebenfalls zeigt.

Während auf der deutschen Homepage von Huawei aktuell noch nichts auf das P40 Lite hindeutet, können Kunden in Spanien das Smartphone zwischen dem 2. und 16. März für 299 Euro vorbestellen. Gratis dazu legt der chinesische Hersteller die kabellosen In-Ear-Kopfhörer FreeBuds 3. Verfügbar ist das Gerät in den Farben Schwarz, Grün und Pink.

Huawei P40 Lite angekündigt

Laut der spanischen Huawei-Webseite besitzt das P40 Lite ein 6,4 Zoll großes IPS-Display, das mit 1.080 x 2.340 Pixel auflöst. Darüber hinaus besitzt das Smartphone den im 7-nm-Verfahren fabrizierten Kirin 810. Der Prozessor wurde im Juni des vergangenen Jahres vorgestellt und kommt mit acht Kernen auf eine maximale Taktrate von bis zu 1,8 GHz. Flankiert wird der Prozessor von einem 6 GB großen Arbeitsspeicher, während der interne Speicherplatz 128 GB bietet. Mittels NM-Karte kann er bis zu 256 GB aufgestockt werden.

Auf der Rückseite findet sich eine Quad-Kamera, die mit einem 48-Megapixeln-Sensor samt f/1.8-Blende ausgestattet ist. Außerdem ist eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, ein 2-Megapixel-Makromodul und ein Tiefensensor mit an Bord. Die Frontkamera bietet 16 Megapixel. Der Akku misst 4.200 mAh Nennladung und soll mit 40 Watt schnell wieder aufgeladen werden können.

Das Huawei P40 Lite läuft unter Huaweis eigener Nutzeroberfläche EMUI 10. Die Oberfläche basiert zwar auf Android 10, die Google-Services sind trotzdem nicht mit von der Partie. Den Play Store ersetzt man durch Huaweis App Store „App Gallery“.

So sieht das P40 Lite aus

Im Prinzip entspricht das P40 Lite dem Huawei Nova 6 SE, das die chinesische Variante des P40 Lite ist. Optisch knüpft es an den derzeitigen Trend auf dem Smartphone-Markt an: Es ist randlos; nur unten bleibt ein schmaler Balken ohne Panel bestehen. Die Frontkamera existiert als sogenannte „Lochkamera“ und befindet sich in der oberen, linken Ecke des Displays. Den Fingerabdruck integriert Huawei in einem Button am Gehäuserand.

Auf der Rückseite hebt sich die Quad-Kamera in einer quadratischen Aussparung leicht vom Gehäuse ab. Darunter sitzt der Blitz. Die augenscheinlich gläserne Rückseite ist zu den Seiten leicht abgerundet.