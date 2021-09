Huawei: Neues Smartphone stellt Konkurrenz in den Schatten

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat in China ein neues Smartphone präsentiert, das vor allem mit Blick auf den verbauten Akku eine Besonderheit zu bieten hat. Der fest verbaute, also nicht wechselbare Energiespeicher des Huawei Nova 9 Pro bietet zwar „nur“ eine Kapazität von 4.000 mAh, dafür lässt er sich aber extraschnell aufladen – mit bis zu 100 Watt. Das ist (fast) einzigartig.

Huawei Nova 9 Pro: Einmal aufladen in weniger als 20 Minuten

Huawei verspricht über eine in Eigenregie entwickelte Schnellladetechnologie (Huawei Super-Schnellladung), dass sich der Akku über das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät in unter 20 Minuten wiederaufladen lässt. Möglich mache das blitzschnelle Ladeerlebnis eine Kombination aus einer innovativen Multi-Elektroden-Kombinationstechnologie, hoher Energiedichte und geringem Entladungsverlust. Hinzu kommt ein ausgetüfteltes Wärmeableitungssystem, das unter anderem bei mobilem Gaming dazu führen soll, dass der Akku und das Smartphone insgesamt nicht zu stark erhitzen.

Moderne Smartphones laden ihre Akkus immer schneller auf – Huawei bietet jetzt sogar 100-Watt-Laden.

Zur weiteren Ausstattung des 186 Gramm schweren Huawei Nova 9 Pro gehören ein 6,72 Zoll großes OLED-Display (120 Hz, 1.236 x 2.676 Pixel) mit abgerundeten Kanten, 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 778G verbaut. Und auch das ist bemerkenswert. Denn diese CPU ist nicht 5G-fähig. Erneut muss Huawei also ein neues Smartphone ohne zukunftsweisende 5G-Technologie ausrüsten. Grund ist der Handelsstreit zwischen USA und China, der es westlichen Unternehmen verbietet, patentierte 5G-Komponenten an Huawei zu liefern. Allerdings arbeitet Huawei schon eifrig daran, bald mit eigenen 5G-Chips durchstarten zu können.

Huawei Nova 5 Pro bietet sechs Kameras – das Nova 5 noch fünf

Doch zurück zum neuen Smartphone: Auf der Rückseite ist das Huawei Nova 9 Pro mit einer Vierfach-Kamera ausgestattet. Einer Hauptkamera (50 Megapixel) stellt sich dabei eine Ultraweitwinkelkamera (8 Megapixel) zur Seite. Dazu sind noch eine Makro- und eine Tiefenschärfekamera nutzbar. Beide jeweils mit einer maximalen Auflösung von 2 Megapixeln ausgestattet. Vorne ist eine Dual-Kamera im Display verbaut. Sowohl die Porträt- als auch die Weitwinkelkamera lösen mit bis zu 32 Megapixeln auf.

Der Preis der 128-GB-Variante liegt bei umgerechnet rund 460 Euro. Soll es die Version mit 256 GB Speicherplatz sein, musst du 515 Euro einplanen. Wichtig: Hierzulande würden die Preise wegen der anfallenden Import-Kosten etwa 100 Euro höher ausfallen. Ob es das Huawei Nova 9 Pro eines Tages aber überhaupt auch in Deutschland zu kaufen geben wird, ist unklar.

Gleiches gilt für das ebenfalls neu vorgestellte Huawei Nova 9, dessen Akku (4.300 mAh) mit bis zu 66 Watt aufladbar ist. Bei diesem Smartphone ist der Bildschirm etwas kleiner (6,57 Zoll) und auf der Vorderseite ist nur eine 32-Megapixel-Kamera nutzbar. Die restliche Ausstattung ist mit dem Pro-Modell in weiten Teilen identisch. Der Preis in China: umgerechnet 355 (128 GB) respektive 395 Euro (256 GB).

Honor 9 Pro wirklich neu? Moment mal…

Und abschließend seien an dieser Stelle noch zwei weitere Frage gestattet. Warum sieht das jetzt neu vorgestellte Huawei Nova 9 Pro in weiten Teilen eigentlich genauso aus wie die Honor 50 Serie? Hatte Huawei seine Tochtergesellschaft nicht verkauft und in diesem Zusammenhang betont, dass Honor in Zukunft auf eigenen Füßen stehen müsse? Skeptiker, die seit jeher vermuten, dass Huawei im Hintergrund bei Honor noch immer die Fäden zieht oder zumindest gewissen Einfluss nimmt, dürften die Vorstellung des Honor Nova 9 Pro diesbezüglich mit großem Interesse verfolgen.