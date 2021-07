Huawei MateStation S: Neuer Mini-PC mit spektakulär kompakten Maßen

Mit der offiziellen Ankündigung von HarmonyOS hatte Huawei unter anderem die Huawei Watch 3 Pro, In-Ear-Kopfhörer und Premium-Monitore angekündigt. Auch neue Notebooks der MateBook-Serie sind Teil einer bereits laufenden Hardware-Offensive. Und jetzt kommt eine weitere Neuerscheinung dazu. Und die ist durchaus überraschend. Denn es handelt sich um einen gleichermaßen kleinen wie leichten PC auf Basis von Windows 10 Home. Einsetzbar zum Beispiel im Homeoffice oder auch im Büro: nur 9 Zentimeter breit und nur 29 Zentimeter hoch.

Der Auftakt für mehr PC-Modelle von Huawei?

Die sogenannte MateStation S ist der erste Desktop-PC, der unter Regie von Huawei gefertigt wird. Der Name lässt Spekulationen zu, dass demnächst weitere Modelle (M, L, XL etc.) folgen könnten – mit einer dann hochwertigeren Ausstattung. Denn die ist bei der jetzt vorgestellten S-Variante als eher durchschnittlich einzustufen. So kommt zum Beispiel als Prozessor der AMD Ryzen 5 4600G zum Einsatz. Diese zentrale Recheneinheit verfügt über 8 MB Cache und sechs Kerne mit 3,7 GHz Basis- respektive 4,2 GHz Turbo-Taktung.

Dazu gesellen sich 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Eine dedizierte Grafikkarte fehlt. Stattdessen kommt eine Radeon On-Board-Grafik zum Einsatz. Huawei verspricht zudem einen niedrigen Geräuschpegel und eine leise Kühlung, die unter anderem über die schrägen Öffnungen an der Front erreicht werden soll. Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz) und Bluetooth 5 sind ebenfalls integriert. Vorne ist ein USB-C-Anschluss zu finden, der sich zum Beispiel nutzen lässt, um ein Smartphone aufzuladen. Hinten sind unter anderem vier USB-Anschlüsse (je 2 x Version 2.0 und 3.2) zu finden. Dazu ein LAN-Anschluss, ein HDMI-Port und eine VGA-Schnittstelle.

Auf der Rückseite der Huawei MateStation S sind unter anderem vier klassische USB-Anschlüsse zu finden.

Vorbestellungen sind ab sofort über die Homepage von Huawei möglich. Die graue Huawei MateStation 5 mit einem Gewicht von 4,2 Kilogramm kostet dort 599 Euro. Lieferungen starten ab dem 3. August 2021. Ein guter Preis? Streng genommen nicht. Denn vergleichbar ausgestattete Rechner von HP oder Lenovo sind im Online-Fachhandel schon zu Preisen ab 429 Euro zu haben. Und einen hohen Aufpreis nur für das schlanke Design zu bezahlen, ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Huawei packt deswegen noch eine kabelgebundene Ultra-Slim-Tastatur im Metalldesign und mit integriertem Fingerabdrucksensor in das Paket.

Normalerweise kostet diese Tastatur nach Angaben des Herstellers 99 Euro extra. Eine kabellose Maus lässt sich für 9 Euro zubuchen, ein PC-Monitor in Form des Huawei Display 23.8 lässt sich für 99 Euro mitbestellen. Weiteres optionales Zubehör: Ein WiFi-6-fähiger WLAN-Router (+19 Euro) und ein WLAN-Mesh-System (+109 Euro). An dieser Stelle wichtig zu erwähnen: Die MateStation S selbst ist nicht in der Lage, WiFi-6-Signale zu verarbeiten.

