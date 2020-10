Huawei hat in letzter Zeit viele Schläge einstecken müssen. Als Folge des Handelsstreits zwischen China und den USA dürfen US-Unternehmen keinen Handel mehr mit Huawei treiben und auch ausländische Zulieferer wurden teilweise unter Druck gesetzt. Ein besonders wichtiger Punkt ist dabei, dass Huawei auch nicht mit dem Android-Entwickler Google Geschäfte tätigen kann und darum keine Google-Dienste wie Gmail, den Play Store oder die Navigationssoftware Google Maps auf seinen neuen Smartphones installieren darf. Als Reaktion darauf hat Huawei seinen eigenen Services massiv ausgebaut – und nun gibt es auch eine Alternative zu Google Maps: Petal Maps.

Petal Maps: Das kann der neue Kartendienst von Huawei

Eine wichtige Anwendung, die bisher unter den Huawei-Mobile-Services fehlte, ist eine Navigationssoftware. Diese Lücke hat Huawei nun mit Petal Maps ebenfalls geschlossen. Die Funktionen, die der Kartendienst bietet, ähneln dabei zu großen Teilen denen von Google Maps. So können Nutzer beispielsweise schlicht in Petal Maps nach Restaurants und anderen Orten Suchen und diese in ihren Favoriten speichern. Auch lässt sich jederzeit die Navigationsfunktion aktivieren, die dich unter Beachtung von Echtzeit-Informationen zum (öffentlichen) Verkehr ans Ziel bringt. Wer eine 3D-Ansicht bevorzugt, kann diese ebenfalls in der Huawei-Kartenapp aktivieren und auch der Blickwinkel lässt sich je nach Wunsch anpassen.

Wer nach außergewöhnlichen Alleinstellungsmerkmalen sucht, wird ebenfalls fündig: Nutzer können Huaweis Petal Maps nämlich per Gestensteuerung bedienen. Dazu muss man zunächst die Hand vor das Smartphone halten. Sobald ein entsprechendes Symbol auf dem Display erscheint, lassen sich beispielsweise die Ansicht oder der Zoom mittels lediglich einer Handbewegung ändern. Das funktioniert aktuell jedoch nur mit den Smartphone-Serien Huawei Mate 40, Mate 30 und P40 (jeweils mit EMUI 11).

Huawei-Navigation bisher nur eingeschränkt nutzbar

Petal Maps findet sich bereits jetzt in der Huawei AppGallery und kann auch heruntergeladen sowie installiert werden. Allerdings befindet sich die Anwendung aktuell noch im Beta-Stadium und steht darum nur den neusten Huawei-Smartphones zur Verfügung. In Zukunft wird sich dies allerdings natürlich ändern. Insgesamt soll Petal Maps in über 140 Ländern verfügbar sein und auch Deutschland ist natürlich mit von der Partie. Das Kartenmaterial stammt vom niederländischen Hersteller von Navigationssystemen TomTom und ist somit ebenfalls auf einem hohen Niveau.

In puncto Sicherheit und Datenschutz verspricht Huawei, dass sämtliche lokale Regulierungen beachtet werden. Zudem sind die Standortdaten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert und sollten somit nicht von Dritten eingesehen werden können.