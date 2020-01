Huawei: "Nie wieder Play Store auf unseren Smartphones" - oder doch?

Nachdem sich Huawei im vergangenen Jahr sehr zurückhaltend über die Pläne für die Zukunft geäußert hat, gewährte ein Mitarbeiter im Rahmen eines Pressegespräches in Wien detailliertere Einblicke. Doch Huawei will diese nicht unkommentiert lassen.

Gegenüber der österreichischen Zeitung Der Standard gab er bekannt: Selbst wenn die USA den Handelsbann aufheben sollten, werde man nicht mehr zu den Google-Diensten zurückkehren und somit auf den Play Store und alle weiteren Google Anwendungen verzichten. Der Grund dafür ist recht Simpel. Man wolle sich nicht erneut in die Abhängigkeit der US-Regierung begeben.

Dem Interview zu Folge möchte Huawei neben iOS und Android zum dritten großen Player werden und ihr eigenes System auf den Markt bringen. Dabei setzen sie jedoch weiterhin auf den Open-Source-Code von Android um eine Kompatibilität zu bestehenden Android-Apps zu wahren.

Nachdem sich die Nachricht auf den Google-Verzicht verbreitet hatte, ruderte man in einem weiteren Statement ein wenig zurück. So betont Huawei, dass man weiterhin mit Google zusammenarbeiten wolle. Das widerspricht sich jedoch nicht mit der vorangegangenen Meldung, da man auch ohne Google-Dienste mit Google zusammenarbeiten müsste. Schließlich will Huawei weiterhin auf den Open-Source-Code von Android setzen und bisher verkaufte Geräte weiterhin mit dem PlayStore und System-Updates versorgen.

Entsprechend äußerten sich auch Huawei-Sprecher anderer Märkte – insbesondere Deutschland und Niederlande. Insgesamt scheint es widersprüchliche und verschiedene Versionen zu geben. Huawei Deutschland hat sich jetzt noch einmal deutlich positioniert: „Ein offenes Android-System sowie Ökosystem ist nach wie vor die erste Wahl von Huawei. Wird uns die Nutzung davon allerdings verwehrt, sind wir in der Lage ein eigenes Betriebs- und Ökosystem zu entwickeln.“ Das ist zum einen eine Kampfansage an die USA. Zum Anderen will man sich die Tür zum geregelten Android-Betriebssystem wohl offen lassen.

