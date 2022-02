How I Met Your Father: So lässt Disney+ die Fans des HYMIM-Spin-offs hängen

2021 kamen erste Gerüchte und handfeste Hinweise zu „How I Met Your Father“ auf, im Januar 2022 startete das Spin-off von „How I Met Your Mother“ offiziell in den USA. Seitdem erscheinen wöchentlich neue Episoden beim Streaming-Dienst Hulu, der derzeit nicht nach Deutschland kommt. Fans der Serie fragen sich nun: Wann kannst du HIMYF hierzulande zu sehen?

How I Met Your Father: Start schiebt sich nach hinten

In Deutschland hat Disney+ sich – wie mittlerweile auch an „How I Met Your Mother“ – die Rechte gesichert, sodass du das Spin-off rund um die Geschichte von Sophie (Hilary Duff) beim Streaming-Dienst des Mickey Mouse-Konzerns ansehen kannst. Bislang ging man von einem Start im März aus – doch unter den Neuvorstellungen im März von Disney+ ist von der Serie nichts zu lesen.

Fans müssen sich somit noch eine Weile gedulden. Konkret noch ein paar Monate. Der deutsche Trailer zu „How I Met Your Father“ verrät jetzt den deutschen Start, der erst am 8. Juni erfolgen soll. Ob Disney+ dann, wie Hulu, die neuen Folgen im Wochenrhythmus veröffentlicht oder auf einen Schlag, ist nicht klar.

Darum geht es in im HIMYM-Spin-off

Hinsichtlich Konstellation und Idee knüpft die Serie im Wesentlichen an jene von „How I Met Your Mother“ an. Anstatt Ted Mosby steht nun Sophie im Vordergrund, die versucht, ihre große Liebe zu finden. Und das mithilfe von Dating-Apps. Die ganze Geschichte erzählt sie in der Rückschau ihrem Sohn und bringt die Zuschauer zurück in das Jahr 2021.

Immer an ihrer Seite ist ihre Mitbewohnerin Valentina, deren Traum es ist, Stylistin zu werden. Zeitgleich gibt es da Charlie, der nicht nur reich ist, sondern auch ein angehendes Model – und dieser verliebt sich ausgerechnet in Valentina. Auch eine Bar darf nicht fehlen: Diese kommt allerdings dieses Mal direkt aus dem Freundeskreis selbst, genauer gesagt von Sid. Während Ellen neu in New York ist, schlägt sich Jesse als Uber-Fahrer durch, um irgendwann als Musiker auf der Bühne seine Brötchen verdienen zu können.

