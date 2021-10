Honor 50 ist offiziell: Ehemalige Huawei-Tochter bringt den Play Store zurück

Es war ein riesiger Schock in der Smartphone-Welt: Im Jahr 2019 landeten Huawei und Honor auf einer Embargo-Liste der USA. Die Hersteller durften nicht mehr mit US-Firmen zusammenarbeiten und verloren den Zugang zum Play Store und weiteren Google-Diensten. Ohne Google konnten die Huawei-Smartphones in Europa nicht überzeugen und verschwanden weitestgehend vom Markt. So findet sich auch in der Liste der 25 beliebtesten Smartphones unserer Leser kein einziges Huawei-Handy mehr.

Im vergangenen Jahr entschloss sich Huawei dazu, Honor zu verkaufen. Unter neuer Führung fällt die ehemalige Huawei-Tochter nicht mehr unter das US-Embargo und kann wieder Smartphones mit Play Store und allen Google-Diensten anbieten.

Das neue Honor 50 bringt den Play Store zurück

Mit dem Honor 50 bringt man nun nach über zwei Jahren zum ersten Mal wieder ein Smartphone mit Play Store und allen anderen Google-Diensten auf den Markt.

Das neue Smartphone ist mit einem 6,57 Zoll großen, gebogenen 120 Hertz OLED-Bildschirm ausgestattet. Mit einer Dicke von 7,7 Millimetern und Aluminium-Rändern macht das Honor 50 einen sehr hochwertigen Eindruck. Das neue Handy ist in vier Farben erhältlich: einem matten Silber, Grün, Schwarz und „Honor-Code“ – ein silber mit einem sehr auffälligen Logo auf der Rückseite.

Die Farbe „Honor-Code“ im Ersteindruck

Das Herzstück des Honor 50 ist ein Snapdragon 778G Prozessor – Qualcomms leistungsstärkster Mittelklasse-Chip mit integriertem 5G-Support. Dazu stattet man das Smartphone mit 6 bis 8 GB RAM und 128 oder 256 GB internem Speicher aus. Eine Speichererweiterung ist nicht vorgesehen. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.300 mAh und kann mit bis zu 66 Watt geladen werden. Laut Hersteller kannst du somit in 20 Minuten das Smartphone wieder zu 70 Prozent mit Strom versorgen.

Honor Honor 50 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,57 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Schwarz, Silber, Türkis, Weiß Einführungspreis 529 € Marktstart Oktober 2021

Smartphone-Expterten dürfte diese Ausstattung bekannt vorkommen. Denn das vergangene Woche vorgestellte Huawei Nova 9 ähnelt dem Honor 50 stark. Grund dafür: Die Entwicklung eines Smartphones dauert in etwa zwei Jahre – und damals gehörte Honor noch zum Huawei-Konzern. Im Alltag bietet das Honor-Smartphone jedoch gleich mehrerer Vorteile. So ist es nicht nur mit allen Google-Diensten ausgestattet, sondern funkt im modernen 5G-Netz.

Quad-Kamera mit 108 Megapixeln

Auf der Rückseite des Smartphones befinden sich auf den ersten Blick zwei große Kameras. Doch die Optik täuscht – Honor hat insgesamt vier Kameras in seinem neusten Smartphone untergebracht. So bietet das Honor 50 neben einer 108 Megapixel Hauptkamera noch ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv, und eine Makro-Kamera sowie ein Tiefensensor mit je 2 Megapixeln. Die Frontkamera ist mittig hinter einem Loch im Display untergebracht und bietet eine Auflösung von 32 Megapixeln. Dank Multi-Video Funktion kannst du mit zwei Kameras gleichzeitig filmen und fotografieren. Diverse Software-Optionen in der Kamera-App sollen dem Nutzer dabei helfen, ansehnliche Kurzvideos für Social Media zu erstellen.

Das Smartphone für Huawei-Fans

Aufatmen bei Fans von Honor und Huawei: Beim Honor 50 setzt der chinesische Hersteller auf die eigene Oberfläche Magic UI 4.2 – welche sehr stark an Huaweis EMUI angelehnt ist. Dadurch ist das Smartphone die perfekte Alternative für alle Huawei-Nutzer, die auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind. Dank Play Store und Google-Diensten kannst du auf dem Honor 50 wieder alle Apps wie gewohnt aus dem Play Store herunterladen und das Smartphone ohne Einschränkungen nutzen.

Lange erwartet: Der Play Store ist zurück

Im Hintergrund kommt Android 11 zum Einsatz. Zur geplanten Update-Versorgung macht der Hersteller noch keine Angaben.

Gelingt Honor das Comeback?

Huawei und Honor haben in den vergangenen zwei Jahren zahllose Kunden an neue Hersteller wie Xiaomi, Oppo und Co. verloren. Doch mit dem Honor 50 könnte dem chinesischen Hersteller unter neuer Führung die Rückkehr auf den europäischen Markt gelingen. Wie sich das Smartphone im Alltag schlägt, wird unser Test zeigen. Der Startpreis für die Version mit 8/128 Gigabyte liegt bei 529 Euro. Das 256 Gigabyte Modell kostet 599 Euro.

Als günstigere Alternative zum Honor 50 stellt Honor zusätzlich ein Lite-Modell vor. Dieses bietet einen 4.300 mAh Akku mit 66 Watt Ladeleistung und eine 64 Megapixel Quad-Kamera. Der Preis für das günstigere Modell: 299 Euro.