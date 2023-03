Hohe Sicherheit & Komfort zu Hause: Dieser Hersteller bietet Smart Home – direkt aus Deutschland

Ein vernetztes Zuhause bietet viele Vorteile. Für die einen erhöhen smarte Produkte im Haushalt einfach den Komfort, während andere ihren Energieverbrauch senken oder die Sicherheit erhöhen wollen. Lupus Electronics bedient mit seiner Produktpalette jedes dieser Bedürfnisse. Dabei setzt der Hersteller aus Rheinland-Pfalz vor allem auf Qualität und eine hohe Datensicherheit. Wir stellen dir den deutschen Produzenten und seine Produktpalette vor.

Lupus: Smart Home Lösungen aus Deutschland

Sowohl die Produkt-Entwicklung als auch der Hotline-Support von Lupus sitzen in Landau in der Pfalz. Der führende Hersteller hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach zu bedienende Sicherheitstechnik und Smart Home Lösungen zu entwickeln. Mit seinen Produkten möchte Lupus Privathaushalte ebenso ansprechen, wie Unternehmen und Ladengeschäfte. Dabei reicht das Produktangebot von Sicherheitskameras und Alarmsystemen über Gefahrenmelder bis hin zu smarter Heizungs– und Rollladensteuerung. Steuern lassen sich die vernetzten Geräte und Sensoren via Lupus App beziehungsweise je nach System und Bedarf auch über ein analoges Keypad beziehungsweise eine Fernbedienung.

Kompatibel ist das Lupus Smart Home System mit zahlreichen anderen Herstellern, wie Amazon Echo, Sonos, Ikea oder Philips Hue. Somit bist du nicht auf Lupus beschränkt, sondern kannst auch dein bestehendes Smart Home durch vernetzte Lösungen des deutschen Herstellers ergänzen oder später erweitern.

Einen großen Fokus setzt Lupus auf die Datensicherheit. So verzichtet man bewusst auf Cloudlösungen und externe Server und konzentriert sich stattdessen auf eine 256 Bit TLS Datenverbindung zwischen Smartphone und Zentrale. Dadurch hat nicht einmal Lupus Zugriff auf deine Daten. Generell gilt die lokale Verarbeitung sensibler Daten anstatt extern via Cloud als deutlich sicherer. Denn Risiken von außen lassen sich nie komplett verhindern. Auch die Datenschutzbestimmungen bei Servern im Ausland sind weniger sicher und lassen sich nur schwer kontrollieren. Durch den Verzicht auf eine Cloud bietet der Hersteller mit seinen Smart Home-Alarmsystemen somit bereits einen großen Vorteil gegenüber so mancher Konkurrenz.

Weiterhin erhöht Lupus die Sicherheit im Smart Home durch das sogenannte Rolling Code Verfahren. Hierdurch sind Funkverbindungen zwischen Zentrale und Sensoren gegen Hacking-Versuche von außen geschützt. Sollte es einem Verbrecher gelingen, den Funkverkehr bei dir zu Hause zu behindern, bemerkt die Lupus Zentrale den Manipulations-Versuch und macht sich bemerkbar.