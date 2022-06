Hey, WhatsApp: Apple-Fans wollen diese Features

Apple hat in den vergangenen Stunden gleich mehrere neue Features in iOS 16, iPadOS 16 und auch watchOS 9 angekündigt, die vor allem in einem Messenger wie WhatsApp durchaus hilfreich sein könnten. Bei den gezeigten Neuheiten handelt es sich insbesondere um Verbesserungen im Zusammenhang mit Sprachnachrichten.

Anrufe auf der Apple Watch: watchOS 9 lernt VoIP

Schon mit iOS 10 erlaubte Apple erstmals die native Unterstützung von mehr als nur traditionellen Sprachanrufen. WhatsApp, Skype und Co. können dank des sogenannten CallKit Voice-over-IP-Anrufe (kurz VoIP) im ganz gewöhnlichen iPhone-Design darstellen. Für die Anrufer und Angerufenen zeigt sich dabei das bekannte Design, welches du bereits von regulären Anrufen kennst. Die Entwickler der VoIP-Apps müssen sich um die Arbeit hinter den Kulissen kümmern.

Mit watchOS 9 kommt genau diese Möglichkeit nun auch auf die Apple Watch. Es wäre also durchaus denkbar, dass zum Beispiel die WhatsApp-Entwickler in Zukunft eine echte watchOS-App präsentieren könnten. Diese könnte dann nicht nur Textnachrichten, sondern eben auch reguläre Anrufe am Handgelenk erlauben.

Walkie-Talkie auf iPhone und iPad: iOS 16 und iPadOS 16 machens möglich

Eine weitere Neuheit rund um Audio-Mitteilungen zeigte Apple für iPhone und iPad. Gibt es die Walkie-Talkie-Funktion in diesem Fall bereits seit watchOS 5 auf der Apple Watch, findet sie mit iOS 16 und iPadOS 16 nun auch den Weg auf das Smartphone und Tablet.

Das Push-to-Talk genannte Feature funktioniert dabei genau so, wie du es von einem Walkie-Talkie erwartest. Drittanbieter – wie eben WhatsApp – haben mit den neuen Programmierschnittstellen inzwischen die Fähigkeit, genau dies in ihre Apps zu integrieren.

Apple hat für das Feature eine eigene Oberfläche entwickelt, um den Entwicklern eine möglichst einfache Implementation zu ermöglichen. Wie 9to5Mac erklärt, können Audio-Nachrichten in Echtzeit empfangen und verschickt werden. Sprachnachrichten können außerdem nicht nur an einzelne Empfänger, sondern auch an Gruppen verschickt werden.

Auch hier würde sich eine Integration in einen Messenger wie WhatsApp anbieten, um mehr als nur reine Text-Unterhaltungen zu ermöglichen. Bis es so weit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Entwickler haben zwar schon heute Zugriff auf die neuen Betriebssysteme. Die finalen Versionen werden jedoch erst im kommenden Herbst für alle Nutzer verfügbar sein.