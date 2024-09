Hersteller schafft Durchbruch: Das gab es noch nie bei Solarmodulen

Sollen die Ressourcen unserer Erde noch für viele Generationen genügen, müssen wir uns schon heute von der Wegwerfgesellschaft mehr zur Kreiswirtschaft hin orientieren. Je mehr Materialien sich also aus alten Gegenständen recyceln und wiederverwenden lassen, desto nachhaltiger kann der Mensch leben. Leider sind keineswegs alle der heute bekannten Recyclingverfahren mit der Umwelt verträglich. Bei einigen konnten sogar schädliche Gase freigesetzt werden. Doch mit jeder neuen Innovation und Erkenntnis setzt die Menschheit ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zum Ziel an die richtige Stelle. So auch der chinesische Hersteller Trinasolar, dem ein Durchbruch bei der Fertigung von Solarmodulen gelang.

Hersteller schafft Durchbruch: Weltweit erstes recyceltes Solarmodul

Trinasolar gelang es, das weltweit erste Solarmodul vollständig aus recycelten Materialien herzustellen. Insgesamt hat der chinesische PV-Hersteller bereits 37 Patente allein für das Modulrecycling angemeldet. Das Solarmodul aus recycelten Materialien wurde mit Silizium, Silber, Aluminiumrahmen und Glas gefertigt, die aus Altmodulen stammten. Dabei erreichte es eine Leistung von mehr als 645 Watt sowie einen Wirkungsgrad von 20,7 Prozent. Das erste Ergebnis ist somit vielversprechend. Taugt das Verfahren für ein Massenrecycling auf dem Markt, könnten alte Solarmodule den Grundstein für neue bilden. Das würde nicht nur Unmengen an Elektroschrott reduzieren. Es würde selbst alten und kaputten Solarmodulen einen neuen Wert als Rohstofflieferanten beimessen.

Laut Angaben von Trinasolar kommen selbst entwickelte Chemikalien des Unternehmens zur selektiven Prozessierung von Schichtstrukturen, chemische Ätzprozesse sowie die nasschemische Extraktion von Silber zum Einsatz. Da es sich um patentierte Technologien handelt, ist noch nicht viel über die verwendeten Chemikalien sowie deren Vor- und Nachteile bekannt. Wie bei vielen Recyclingprozessen in der Weltwirtschaft bleibt die Frage zunächst offen, ob die Herstellung und Verwendung dieser Chemikalien zum Recycling ein Gewinn für die Natur ist oder eine weitere Belastung darstellen könnte. Dennoch ist das erste, vollständig recycelte Solarmodul ein wichtiger Durchbruch für die Forschung weltweit.

Es ist ein erster, entscheidender Schritt in der Vorbereitung neuer und nachhaltiger Recyclingtechnologien, die zukünftig nicht nur für Solarmodule von Belang sein könnten. Sämtliche Bestandteile der Module finden auch in zahlreichen anderen Elektrogeräten Anwendung. Rohstoffe aus alten Solarmodulen könnten somit nicht nur eine Quelle für neue PV-Module werden. Sie könnten zukünftig in zahlreichen Produkten eine Anwendung finden. Umgekehrt dürfte es ebenso spannend sein, Teile der Rückgewinnungsverfahren von Solarmodulen auf ihre Anwendungsmöglichkeiten bei anderen Elektrogeräten zu untersuchen.