Heimnetzwerk: Deine Stromleitung kann jetzt auch WiFi 6

Der Magic 2 WiFi 6 ist nach Angaben der Aachener Firma devolo der weltweit erste Powerline-Adapter mit WiFi 6. Mit einer maximalen Powerline-Geschwindigkeit von bis 2.400 Mbit/s (brutto!) und einer WLAN-Performance von bis zu 1.800 Mbit/s (ebenfalls brutto) wird das Surfen im Heimnetzwerk schneller. Das betrifft vor allem Nutzer, bei denen viele Geräte im Netz unterwegs sind sowie schnelle und datenintensive Anwendungen.

Das Besondere an Powerline: Du kannst deine Stromleitungen nutzen, um Datensignale ähnlich wie bei einem Netzwerkkabel von einem Stockwerk ins nächste oder einem Zimmer ins andere zu schicken. Allerdings steht Powerline auch immer wieder in der Kritik, verschiedene Funkanwendungen zu stören. Insbesondere, wenn du Amateurfunker in deiner Nachbarschaft hast, wirst du dir vermutlich keine Freunde mit dem Einsatz der Geräte machen.

WiFi 6 arbeitet effizienter als die Vorgänger

Devolo hat dem neuen Set auch neue WLAN-Features wie unter anderem OFDMA und TWT gegönnt. Der Einsatz von WLAN 6 gegenüber dem Vorgänger erhöhe die WLAN-Geschwindigkeiten um bis zu 50 Prozent. Voraussetzung ist aber, das auch deine Endgeräte schon mit dem neuen Funkstandard online gehen. Möglich wird das durch eine neue Modulationstechnologie die verfügbaren Frequenzen effizienter nutzt. Die Funkkanäle werden dazu in kleinere Frequenzbereiche unterteilt, sodass mehrere Anwendungen oder Clients gleichzeitig auf einem Kanal kommunizieren können und kleine Datenpakete schneller übertragen werden. Das Ganze funktioniert vollautomatisch und ohne, dass du etwas einstellen musst.

Mit einer speziell optimierten Target Wake Time (TWT) steuert WiFi 6 den Funkverkehr zudem besonders effizient und schickt Geräte länger „schlafen“, die gerade nicht auf eine konstante Verbindung angewiesen sind. Dieses regelmäßigere und längere Ausschalten der WLAN-Verbindung spart Energie und Batteriekapazität.

Das kosten die neuen Powerline-WiFi6-Kits

Gegenüber den zuletzt vorgestellten devolo Mesh WLAN 2 Multiroom-Kits hat devolo aber wieder einen Schritt zurück gemacht. Damals hatte man sich dazu entschlossen, den Powerline-Adapter, den du am Router zur Einspeisung des Signals ins Stromnetz nutzt, auch mit einem WLAN-Sender zu versehen. So konntest du das WLAN am eigentlichen Router ausschalten und hattest ein funktionierendes Mesh-Netz. Die WiFi-6-Sets kommen ohne WLAN am Zentral-Adapter aus. Entsprechende Kits seien aber in Planung und würden im kommenden Jahr auf den Markt kommen, teilte uns devolo mit.

Das Starter-Kit mit einem WLAN-Adapter und einem LAN-Adapter ist zum Preis von 239,90 Euro erhältlich. Für größere Wohnflächen empfiehlt sich das Multiroom-Kit, das für 399,90 Euro zwei WLAN-Adapter enthält. Wer sein Netzwerk später erweitern möchte, kann zum Erweiterungsadapter für 179,90 Euro greifen. Die WLAN-Sender verfügen über jeweils 2 Gigabit-LAN-Ports, sodass du die Stecker auch nutzen kannst, um dort LAN-Geräte anzuschließen. Die Adapter solltest du unmittelbar in die Wand-Steckdosen stecken. Diese geht dir nicht „verloren“, da die Adapter selbst auch eine Steckdose für „normale“ Verbraucher bereitstellen.

