Heftige Preis-Explosion! So teuer wird die nächste Bundesliga-Saison im TV

Vor Kurzem schockierte der Sport-Streamingdienst DAZN seine Abonnenten mit einer Preiserhöhung von 100 Prozent. Seit dem 1. Februar müssen Neukunden rund 275 Euro für ein Abo im Jahr bezahlen. Bestandskunden verschont der Anbieter – noch zumindest. Der Preishammer kommt erst im August, pünktlich zur neuen Bundesliga-Saison. Wer dann die Spiele seiner Lieblingsmannschaft im TV sehen will, muss mit Kosten rechnen, die die einer Dauerkarte um Welten übersteigen.

Die Kosten haben sich fast verdoppelt

Dass Sky alle Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League zeigt, ist längst Geschichte. Die Königsklasse sowie den Europapokal hat der Pay-TV-Sender längst abgeben müssen. Neu in der Streaming-Schlacht um den Fußball: RTL, Amazon und DAZN. Doch das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. Selbst die Bundesliga lässt sich nicht mehr komplett bei Sky schauen.

Spielt die Lieblingsmannschaft an einem Freitag oder Sonntag und man will das Spiel live am TV-Gerät mitverfolgen, muss man DAZN abonnieren. Der Flickenteppich der Übertragungsrechte für Bundesliga, Champions und Europa League ist für Fans ein großes Ärgernis. Denn: Dadurch dass man bis zu vier verschiedene Pay-TV- beziehungsweise Streaming-Abos benötigt, steigen die Kosten enorm in die Höhe.

Früher war es einfach. Sky komplett kostete 35 Euro im Monat. Für rund 420 Euro im Jahr konnte man alle Spiele der Bundesliga, Champions League und des Europapokals sehen. Heute muss man allein für die Spiele der Bundesliga (inklusive Relegation und DFB-Pokal) mindestens 575 Euro jährlich bezahlen. Denn neben Sky benötigt man auch ein Streaming-Abo bei DAZN. Spielt der Verein in der Euro League, kommen pro Jahr rund 60 Euro für RTL+ dazu. Erreicht deine Mannschaft einen Platz unter den ersten Vier und spielt in der kommenden Saison Champions League, kommen weitere 69 Euro für ein Amazon Prime Video Abonnement dazu.

Sky, DAZN, RTL+ und Amazon: So teuer ist eine Bundesliga-Saison

Somit haben Fans von Vereinen wie Bayern München, dem BVB oder Leverkusen mit deutlich höheren Kosten zu rechnen, wenn sie alle Spiele ihrer Teams sehen wollen, als etwa Fans von Borussia Mönchengladbach oder Arminia Bielefeld. Rund 645 Euro kostet es, alle Spiele live im TV anschauen zu können. Erreicht der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt oder Mainz 05 einen Euro-League-Platz, wird es nur marginal günstiger. Knapp 635 Euro werden für alle Spiele des Lieblingsvereins dann fällig. Wer – unabhängig vom Verein – alle Spiele der Bundesliga, Champions und Europa League sehen will, muss mindestens 700 Euro im Jahr bezahlen. Im Vergleich: Eine Dauerkarte für einen Stehplatz kostet bei fast allen Bundesligisten nicht mehr als 200 Euro pro Saison. Freilich ohne Champions oder Europa League sowie DFB-Pokal und Auswärtsspiele.

