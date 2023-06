Legendärer Regisseur nach 10 Jahren zurück – Geheimprojekt kommt in die Kinos

Bei Hayao Miyazaki, Gründer von Studio Ghibli, handelt es sich um einen der beliebtesten Regisseure der Welt. Mit seinen Anime-Adaptionen verzauberte der Filmemacher ganze Generationen – bis zum Jahr 2013. Anschließend verabschiedete sich Miyazaki in den Ruhestand und beteiligte sich wenn überhaupt nur noch an kleineren Projekten. Bis jetzt. Denn bereits am 14. Juli 2023 soll mit „How Do You Live?“ (Deutsch: Wie lebst du?) ein weiterer animierter Spielfilm auf die Leinwand kommen. Und die dazugehörige Werbekampagne ist bereits in vollem… nicht existent. Jedoch aus gutem Grund.

Neuer Ghibli-Film sticht bereits vor Kinostart hervor

Rund eineinhalb Monate soll es noch dauern, bis der nächste und möglicherweise letzte Miyazaki-Streifen nach rund zehnjähriger Pause das Licht der Welt erblickt. Doch anstatt mit medialen Fanfaren und Feuerwerk aufzuwarten, machen das Filmstudio und Hauptproduzent Toshio Suzuki das genaue Gegenteil: nichts. Lediglich der Name des Films sowie ein einzelnes Poster wurden veröffentlicht. Das war’s. Keine Trailer, kein Cast, keine TV– und Zeitungskampagnen. Und das soll bis zur Premiere auch so bleiben.

Suzuki begründete die Entscheidung, auf großangelegtes Marketing zu verzichten, gegenüber dem japanischen Magazin Bungei Shunji mit nur wenigen Worten: „Wir brauchen das nicht zu tun.“ Und damit hat der Produzent höchstwahrscheinlich absolut Recht. Denn das Filmstudio rund um Regisseur Hayao Miyazaki wird weltweit von Fans geliebt. Titel wie „Prinzessin Mononoke“ und „Das wandelnde Schloss“ begeisterten und verzauberten das Publikum, während „Chihiros Reise ins Zauberland“ sogar mit dem Academy Award (Oscar) für den besten Animationsfilm ausgezeichnet wurde.

Ein weiterer Grund für die skurile Marketing-Strategie sei laut Suzuki der, dass Trailer und Co. zu viele Informationen über einen Film verrieten. Als Beispiel zieht er einen Hollywoodfilm heran, dessen mittlerweile drei Trailer alles über die Handlung verraten würden. Ferner habe Miyazaki ihn für das Poster gelobt – das erste Mal seit 1984. Daher entschied Suzuki, es dabei zu belassen. „Ich glaube, es ist das, was sich Kinobesucher tief im Inneren wirklich wünschen“, so der Produzent.

How do you live? — Neuer Film von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli

How Do You Live? – Zunächst nur in Japan

Grundsätzlich basiert der Film auf dem gleichnamigen Roman des japanischen Autors Genzaburo Yoshino aus dem Jahr 1937. Die Geschichte dreht sich um einen 15-jährigen Jungen, der sich nach dem Tod seines Vaters mit Armut und den üblichen Problemen eines Heranwachsenden herumschlagen muss und sich mit Unterstützung seines Onkels geistig und emotional weiterentwickelt. Die Handlung des neuen Films soll allerdings nur sehr lose von der des Buches inspiriert worden sein. Was wirklich hinter dem Animationsfilm steckt, werden Fans wohl erst am 14. Juli erfahren. Zumindest in Japan. Ein europäischer Starttermin ist derzeit noch nicht bekannt.