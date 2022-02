Nächster Haushalts-Star? Dieser Saug-Wisch-Roboter sammelt im Crowdfunding eine Million Euro

Der Roidmi EVA ist ein Reinigungsroboter, der es mit anderen Premium-Modellen seiner Art aufnehmen will. Das Modell ist auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo aufgetaucht und knackt bald wohl die magische Grenze von einer Million Euro an Unterstützung. Es gilt als sicher, dass das Gerät hierüber auf den Markt kommt. Ab 644 Euro kannst du hier noch einsteigen.

Haushaltsroboter mit Reinigungsstation

Das Gerät an sich folgt dem Trend, dass Saugroboter mit einer automatischen Absaugstation ausgestattet werden. In dieser Station parkt der Roboter, dort lädt er auf und dort wird sein staubiger Inhalt in einen größeren Behälter abgegeben. Der Vorteil: Der Roboter an sich arbeitet noch autarker als sonst. Ist der Behälter voll, musst du ihn nicht selbst leeren, sondern der Roboter löst das Problem von selbst. Nur alle paar Wochen – Roidmi spricht in diesem Fall von bis zu 60 Tagen – musst du selbst die Absaugstation leeren.

Der runde Saugroboter hat einen Durchmesser von 33 Zentimetern und misst in der Höhe 10,6 Zentimeter. Die Absaugstation ist 40 Zentimeter breit und 46,5 Zentimeter hoch. In der Tiefe misst sie 38,2 Zentimeter, sodass der Roboter vollständig hineinpasst. Der Roboter besitzt einen Motor mit 38 Watt Leistung, die Station leistet zum Absaugen der Behälter sogar 925 Watt. Für kleinere Hindernisse – beispielsweise Türschwellen oder hochflorige Teppiche – besitzt der Roidmi EVA Kletter-Funktionen, die ihn Stufen von bis zu 2 Zentimeter übersteigen lassen. 15 Zentimeter sind es bei zugeschaltetem Wisch-Modus – dazu weiter unten mehr.

Nur alle paar Wochen musst du die Absaugstation des Roidmi EVA leeren.

Orientierung verschaffen dem Roboter diverse Laser-Sensoren, mit denen er sich in der Umgebung zurechtfindet, Räume erkennt und einordnet sowie Hindernisse auf dem Schirm hat und umfährt. Die Sensoren sind in einem „Wachturm“-Kopf auf der Mitte des Gehäuses untergebracht und sorgen für 360-Grad-Rundumblick.

Ein LED-Display zeigt an, wie es um die verschiedenen Behälter-Füllstände, Batterie-Status oder Modus-Verfügbarkeiten bestellt ist. Technisch ist der smarte Helfer übrigens auch mit vielen Smart-Home-Umgebungen kompatibel. So kannst du ihn bequem per Alexa-Sprachsteuerung auf die Reise schicken und ihn etwa mit Smart Speakern ansteuern. Software-Updates kommen OTA – also per WLAN und automatisch nach gewünschter Einstellung.

Nicht nur Saugen, sondern auch Wischen

Nun ist der Roidmi EVA kein reiner Saugroboter, sondern er besitzt auch eine Wischfunktion. Mittels zwei rotierenden Wischern auf der Unterseite, die hinter dem breiten Saugstutzen liegen, wird die Wohnung feucht gewischt und gleichzeitig sogar noch getrocknet. So kannst du den EVA kombiniert in drei verschiedenen Modi an die Arbeit schicken – Vacuuming & Mopping (Saugen und Wischern), Vacuuming (nur Saugen) oder Mopping (nur Wischen). Die Wischer drehen sich äußerst schnell mit bis zu 180 Umdrehungen pro Minute.

Hierfür besitzt der Roboter neben dem Staubbehälter zum Einfangen von Schmutz auch noch einen Frischwasserbehälter zum Abgeben von Reinigungsmaterial, wobei: Chemisches Reinigungsmittel musst du nicht hinzugeben, das Bürstendesign sorgt für gründliche Sauberkeit und neutralisiert 99 Prozent aller Bakterien. Noch ein Vorteil: Der Wischer nimmt den Schmutz auch wieder auf, sodass kein nasser Film auf dem Boden bleibt. Die Absaugstation bietet für diese Funktionalität zwei Tanks – einen für frisches Wasser, das sich der Roboter selbstständig holt und einen für das restliche Schmutzwasser, das er dorthin abgibt. Beide Tanks fassen bis zu 4 Liter, müssen also auch nicht nach jedem Durchgang zwingend geleert beziehungsweise neu gefüllt werden. Je nach Schmutz-Intensität ist dies aus hygienischer Sicht dennoch empfehlenswert.

Zu den Bürsten: Diese bestehen wie erwähnt aus antibakteriellen Stoffen, und sind für eine optimale Reinigung in zwei Materialstufen unterteilt. So gibt es eine weiße und weiche Basis aus Stoff in die – farblich grau abgesetzt – Polyester Fasern eingearbeitet sind, die dank härterer Struktur die Wischarbeit bei hartnäckigen Flecken erledigen. Neben der Absaug-Funktion in der Basis-Station werden hier auch die Bürsten gereinigt. Der Roidmi EVA ist somit ein wirklich selbstständiger Haushalts-Helfer, der nur gelegentlich einer Pflege durch den Benutzer bedarf.

Das Wischbürsten-Design verspricht dank zwei Materialien gründliche Sauberkeit.

Roidmi EVA: Marktstart im April 2022

Das Crowdfunding-Ziel bei Indiegogo ist übererfüllt, mit der Millionen-Euro-Marke sitzt der vielseitige Reinigungsroboter auf einer guten Basis. Der Hersteller sichert allen Unterstützern kostenlosen und weltweiten Versand zu, wenn das Gerät ab April 2022 versendet wird. So zumindest der Plan.

Bei den noch verfügbaren Unterstützer-Paketen kannst du gegenüber der Hersteller-Angabe von 999 US-Dollar noch ein bisschen sparen. Per Umrechnungskurs kannst du hier für 705 Euro oder 644 Euro in den Besitz des Roboters gelangen.