Haunted Chocolatier: Stardew Valley-Erschaffer kündigt neues Spiel an

In Bezug auf das neue Vorhaben des „Stardew Valley“-Entwicklers „Eric Barone“ lösen aktuell ein erster Release-Trailer und Gameplay-Bilder für Aufruhr im Netz. Unübersehbar ist, dass Barone, alias ConcernedApe, seinem Pixel-Stil treu geblieben ist. So ist „Haunted Chocolatier“ nicht vom Farming-Simulator zu unterscheiden.

Über die Arbeit nach „Stardew Valley“

Erste Einblicke, worum es im „Haunted Chocolatier“ genau geht, sind ebenfalls bekannt. Da es sich jedoch noch in der Entwicklung befindet, sind Änderungen und Ergänzungen keine Grenzen gesetzt. Schließlich sagt Barone über seine Arbeit, dass er sich von spontanen Ideen leiten lässt, ohne zu viel darüber nachzudenken, wohin sie sich entwickeln. So liegt in “Haunted Chocolatier” der Fokus mehr auf dem Übernatürlichen und Magischen. In “Stardew Valley” war das deutlich reduzierter. Er erläutert, dass er sich in seinem neuen Game weiter entfalten kann. So muss er, im Gegensatz zu „Stardew Valley“, nicht mehr an den Grenzen seines Spielkonzeptes Halt machen.

Worum geht es in „Haunted Chocolatier“?

“Haunted Chocolatier” dreht sich wenig überraschend und ohne tieferen Grund um eins: Schokolade. In einem Gruselhaus und mit der Hilfe von zuckersüßen Geistern sammelst du Zutaten, stellst Schokolade her und verkaufst sie in deinem eigenen kleinen Laden. Trotz des auf den ersten Blick düster wirkenden Settings, ist das Spiel vollgepackt mit guter Laune und Euphorie. ConcernedApe findet dafür genau die passenden Worte. So sagt er, dass wenn “Stardew Valley” sich der Energie der Sonne bedient, “Haunted Chocolatier” mit dem Pendant, dem Mond, in Verbindung steht. In jedem Fall wirst du mal wieder den Neustart in einer charmanten Kleinstadt wagen müssen, um dir so dein neues Leben aufzubauen.

Hier kommst du zum Gameplay Trailer:

Auch wenn bis jetzt noch nicht mehr zu “Haunted Chocolatier” bekannt ist, scheint es bereits eingeschweißte “Stardew Valley”-Fans zu begeistern. Man kann also gespannt sein in welche Richtung sich das Game noch entwickeln wird. Sobald dazu mehr bekannt ist, erfährst du es hier.