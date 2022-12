Skandal-Serie startet heute: Rassismus, Verrat und tiefe Einblicke in das Leben der Royals

Das Warten hat ein Ende. Ab sofort können Interessierte die ersten drei Episoden der neuen Serie „Harry & Meghan“ exklusiv auf Netflix in Augenschein nehmen. Die restlichen drei Folgen werden ihrerseits ab dem 15. Dezember zugänglich gemacht.

Harry und Meghan: Neue Serie provoziert noch vor ihrem Start

Mit der Hochzeit im Jahr 2018 fingen die zumindest öffentlichen Probleme von Prinz Harry und Herzogin Meghan erst richtig an. Gerüchte, Negativ-Schlagzeilen und Ähnliches reißen seitdem nicht ab. Mittlerweile sind die britischen Royals aus dem Königshaus ausgestiegen und in die USA ausgewandert. Nun kündigt sich eine Mini-Serie über das Paar an, die weitere Enthüllungen enthalten soll.

Es ist ein Jahr, das in mancher Hinsicht im Zeichen des britischen Königshauses. Im Frühjahr verstarb nach einer 70-jährigen Regentschaft Queen Elizabeth II. Im November startete außerdem, um bei Serien zu bleiben, die fünfte Staffel der Erfolgsserie „The Crown“, in der eine der dunkelsten Zeiten des britischen Königshauses anbricht. Prinzessin Diana geht in der Serie sowie in den 1990ern in der Realität, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit.

In die gleichen Fußstapfen scheinen auch Harry und Meghan zu treten. Schon im vergangenen Jahr gab das Paar Oprah Winfrey ein exklusives Fernsehinterview, in dem man viele Anschuldigungen gegen die britischen Royals vorbrachte – unter anderem Rassismus. Nicht umsonst äußerte Prinz Harry in diversen Interviews, aber auch gegenüber Oprah, die Sorge, dass sich die Geschichte und Hetzjagden wiederholen – wie bei seiner Mutter, Lady Di.

Nun legt das Paar mit einer eigenen Serie nach. Ein Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack und erhitzt die Gemüter noch vor ihrer Erscheinung. Die Daily Mail titel etwa, dass die Mini-Serie eine Kriegserklärung an William und Kate sei, so wie „ein Verrat biblischen Ausmaßes“. Vor allem Meghan gerät erneut ins Kreuzfeuer: Es sei, als würde sie in dieser vermeintlichen Reality-Show ausschließlich schauspielern, heißt es ebenfalls in der Daily Mail.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darum geht es in der Mini-Serie

Genaue Details zum Inhalt der Serie sind nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass es einen tieferen Einblick hinter die Kulissen gibt. Den Vorhang lüften nicht nur Harry und Meghan selbst, sondern bisherigen Infos zufolge auch enge Vertraute. Beleuchtet werden soll nicht nur die Kennenlerngeschichte des britischen Prinzen und der amerikanischen Schauspielerin, sondern vor allem auch die Schattenseite am britischen Königshof.