Harry Potter und die Microtransactions: Brauchen wir wirklich noch ein Spiel?

Es scheint fast so, als gäbe es mehrmals im Jahr ein neues Harry Potter Videospiel. Ganz so oft kommen die neuen Titel jedoch tatsächlich nicht raus, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag. Dennoch drehen sich um Harry Potter Spiele seit jeher viele Kontroversen und jeder Neuzugang ist kritisch zu betrachten.

Harry Potter: Die Magie erwacht

Bei Harry Potter: Die Magie erwacht, handelt es sich um ein Mobile Game, welches noch dieses Jahr in der ganzen Welt auf den Markt kommt. Es handelt sich jedoch nicht etwa um ein brandneues Spiel. In Teilen der Welt ist es nämlich schon jetzt verfügbar, die Veröffentlichung liegt dort schon mehrere Monate zurück. In China, Hongkong, Macau und Taiwan kam das Spiel zum Beispiel schon im September 2021 raus. Jetzt sind sich die Entwickler jedoch sicher, dass das Spiel bereit für eine weltweite Veröffentlichung ist. So soll es laut Analyseplattformen die größte Veröffentlichung von 2021 in China gewesen sein und kletterte in mehreren virtuellen Stores der Region nach ganz oben.

Das Spielprinzip ist relativ simpel. Es handelt sich um ein virtuelles Kartensammelspiel, ähnlich wie das bekannte Hearthstone und Magic: The Gathering. Das Ziel des Spiels ist es, ein möglichst mächtiges Kartenset zu erlangen. Dieses kann dann im Duell gegen andere Spieler eingesetzt und stetig ergänzt und ausgebaut werden. Von Runde zu Runde kontern sich die Spieler so mit verschiedenen Flüchen. Diese lassen sich kombinieren und verstärken, sofern die richtigen Karten gelegt werden. Das Spiel soll außer Duellen auch andere, für das Franchise typische, Aktivitäten beinhalten.

Als Spieler erlebst du die Story des Spiels durch die Augen eines jungen Zauberers oder einer jungen Hexe. Du hast soeben deinen Aufnahmebrief für das magische Hogwarts erhalten und bereitest dich nun auf dein erstes Schuljahr vor. Dabei gehst du in der Winkelgasse einkaufen, triffst auf den magischen Hut, welcher dich in ein Haus sortiert und lernst im Unterricht verschiedene Flüche. Diese Flüche kannst du danach im magischen Duell gegen deine Gegner anwenden. Der Trailer des Spiels zeigt einiges an cinematischen Aufnahmen, doch ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das Spiel selbst ein Kartensammelspiel ist. Natürlich ist nichts grundsätzlich falsch daran, einen cinematischen Trailer zu veröffentlichen, doch kann dieser falsche Erwartungen wecken.

Kritik und Microtransactions

Harry Potter: Die Magie erwacht ist bei Weitem nicht das erste Harry Potter Mobile Game. Ein Vorgänger, welcher besonders in der Kritik stand, war “Hogwarts Mystery”. Das Spiel erhielt zwar großteils positive Reviews, aber empörte durch exzessive Microtransactions. Auf Metacritic erreichte das Spiel nur traurige 43 Punkte. Einige YouTuber beschwerten sich kurz nach der Veröffentlichung, dass das Spiel ohne den Einsatz von echtem Geld kaum spielbar war. Ständig wurde die Story von Werbung unterbrochen und an jeder Ecke bestand die Möglichkeit, in den eigenen Geldbeutel zu greifen.

Ähnlich wie bei Hogwarts Mystery handelt es sich auch bei Harry Potter: Die Magie erwacht um ein Free-to-Play Spiel. Es ist also schon jetzt mit großer Zuversicht vorhergesagt, dass das Spiel eine ganze Menge Werbung und Microtransactions enthält. Insgesamt sind Werbung und Microtransactions der Grund, warum viele Gamer sich von Mobile Games abwenden. Sie genießen Spiele lieber auf anderen Plattformen. Es ist jedoch offensichtlich, warum besonders kostenlose Mobile Games stark von diesen Taktiken abhängig sind. Die Entwicklung eines Spiels ist teuer, daran besteht kein Zweifel. Durch Microtransactions können treue Fans des Spiels oft dazu animiert werden, viel Geld für ein kostenloses Spiel auszugeben. Weit mehr, als sie für eine Vollversion auf einer anderen Konsole zahlen würden. Für Entwickler macht dies Mobile Games besonders profitabel.

Das Problem mit Harry Potter Spielen

Insgesamt plagt ein Problem Harry Potter Spiele mehr als jedes anderes: Profitgier. Das Harry Potter Franchise ist zu so einem Koloss herangewachsen, dass es sich mit seiner eigenen Popularität nichts Gutes tut. Jeder versucht noch ein bisschen Profit aus dem Franchise zu ringen und oft leiden besonders Fans von Harry Potter darunter. Wenn ein Franchise eine so große Popularität erreicht, dann sinkt oft die Qualität der damit verbundenen Produkte. Irgendwann ist nämlich ein Punkt erreicht, an dem das Franchise nicht mehr sinnvoll ergänzt werden kann. Stattdessen werden alte Inhalte und Ideen endlos recycelt und nur mit einem neuen Anstrich versehen.

Das Harry Potter Universum kann schon seit der Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 2001 auch in Videospiel-Form erlebt werden. Mehr als 20 Jahre später stellt sich nun vermehrt die Frage, wie viel Innovation neue Spiele wirklich noch bieten können. Das Harry Potter Universum erlangte erst kürzlich erneuten Aufschwung durch die neuen Filme, welche dem Franchise hinzugefügt wurden. Doch schon seit Jahren hat kein Harry Potter Videospiel mehr wirklich überzeugt. Vor allem das mobile Format könnte nun auch “Harry Potter: Die Magie erwacht” floppen lassen. Spieler, die jedoch trotz allem am neuen Game interessiert sind, können sich bereits jetzt im Voraus registrieren. Ein offizielles Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt, doch das Spiel soll noch dieses Jahr bei uns starten.