Harry Potter streamen: Film-Marathon ohne Aufpreis zum Wochenende

Neben „Herr der Ringe“ gehören die Harry Potter-Filme zweifellos zu den beliebtesten, die seit Anfang der 2000er erschienen sind. Für insgesamt zwölf Oscars wurde die Filmreihe nominiert. Und in diesem Jahr vor genau 20 Jahren startete der allererste Teil – also „Harry Potter und der Stein der Weisen“ – in den deutschen Kinos. Seitdem ist viel Zeit vergangen – und auf den ersten Teil folgten sieben weitere Filme. Und genau diese kannst du nun ohne weitere Kosten ganz einfach im Netz streamen.

Rückblick: Darum geht es in der Filmreihe

Sein 11. Geburtstag sollte für Harry Potter (Daniel Radcliffe) alles verändern. Der kleine Junge mit runder Brille, braunen Haaren und einer Narbe auf der Stirn – sonst immer in einer kleinen Kammer unter der Treppe der Dursleys eingepfercht – erfährt, dass er in Wahrheit ein Zauberer ist. Und obwohl sich sein Onkel und seine Tante dagegen wehren, können sie es nicht verhindern: Der Waisenjunge wird nach Hogwarts beordert, der Zauberschule für Hexerei und Zauberer. Und das ist erst der Beginn von vielen Abenteuern Harry Potters und seiner zwei besten Freunde, Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson).

Zu dritt treffen sie nicht nur auf Ikonen wie Professor Dumbledore oder etwa Hagrid, sondern müssen sich auch immer wieder im Kampf gegen das Böse behaupten. Als ewiger Gegner und Personifizierung des Bösen tritt der dunkle Lord Voldemort, immer wieder in Erscheinung. Die Crux: Harry ist unwiderruflich mit dem dunklen Zauberer verbunden.

Harry Potter streamen: Hier siehst du die Filme ohne Aufpreis

Pünktlich zum Wochenende starten alle sieben Teile nun bei Amazon Prime Video. Einem gemütlichen Film-Marathon steht demnach nichts im Wege. Du kannst Harry Potter ohne Aufpreis ansehen – vorausgesetzt, du hast ein Abo beim Streaming-Dienst abgeschlossen. Bist du Neukunde, möchtest dich aber dennoch von der magischen Welt Harry Potters verzaubern lassen, kannst du Amazon Prime Video zunächst 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet der Streaming-Dienst 7,99 Euro im Monat.

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“: Das war vor Harry Potter

Du willst wissen, wie es vor Hogwarts und Harry Potter in der magischen Welt vonstattenging? Dann kannst du das in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ erfahren. Das Regiedebüt von J. K. Rowling kam lange nach Harry Potter in die Kinos, umfasst aber tatsächlich die Zeitspanne, bevor Dumbledore und Co. Professoren an Hogwarts wurden. Im Zentrum steht Newt Scamander (Eddie Redmayne), der sich mit phantastischen Tierwesen beschäftigt – eigentlich. Doch dem Magizoologe entwischt ausgerechnet in News York ein Niffler aus dem Koffer – und schon steckt Newt im Chaos sowie in den Bedrohungen von Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Auch diesen Fantasyfilm kannst du ab sofort bei Amazon Prime Video ansehen.

