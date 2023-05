Handytarife: Bei diesem Discount-Anbieter gibt’s jetzt mehr Download-Speed

Was bei der Telekom congstar ist, heißt bei Vodafone otelo und bei O2/Telefónica ist es einfach „Blau“. Die Rede ist von den Discount-Tarifanbietern der großen Netzbetreiber. Während die eigenen Netzbetreiber-Marken längst 5G, massiv Datenvolumen und mehr bieten, ist bei den Discountern immer noch LTE das Maß der Dinge – an sich nicht verkehrt. Ärgerlich ist aber, dass die Downloadgeschwindigkeit in den Standard-Tarifen – also ohne Aufpreis – oft noch bei 20-25 MBit/s herumkrebst. Das sind weniger als 10 Prozent dessen, was in den Top-Tarifen möglich ist. Zwar zum kleineren Preis, aber nicht mehr zeitgemäß.

Der O2-Discounter Blau erhöht ab sofort die Download-Geschwindigkeit in seinen Tarifen von 21,6 MBit/s auf nun bis zu 50 MBit/s. Streaming läuft dadurch ruckelfreier, der Datenstrom an sich ist mit LTE50 schneller (im Durchschnitt 39,9 MBit/s – Angabe des Netzbetreibers) und bietet damit mehr Kapazität. Darin steckt dann auch der große Impact dieses Sprunges. Denn für einzelne Anwendungen im Smartphone-Alltag waren auch die rund 20 MBit/s ausreichend. Nun bietet das Netz aber mehr Puffer und leistet in Sachen Multitasking mehr. Dazu verringert sich auch die Downloadzeit größerer Dateien oder Apps über das Mobilfunknetz deutlich.

Ein Blick auf die Konkurrenz. Während Vodafones otelo ebenfalls bis zu 50 MBit/s in den Discount-Tarifen erlaubt, sind es bei congstar ohne entsprechende Aufpreis-Option nach wie vor 25 Mbit/s. Bei einer Sache ist Blau den Wettbewerbern immer ein bisschen voraus: Die Preise für die Tarife im O2-Netz sind deutlich geringer. Vor allem, weil sie im Zuge des Speed-Boost noch mal reduziert wurden.

Blau Tarif-Angebote im Mai 2023. Neben den beiden Top-Tipps gibt es auch echte Budget-Optionen für deutlich unter 10 Euro.

15 GB, Allnet-Flat & LTE50 für 9,99 €: Neue Tarif-Tipps

Der von Blau ausgezeichnete „Preis-Leistungs-Tipp“, die Tarif-Option Allnet Plus, bietet eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS), LTE50 und 15 GB Datenvolumen zum Kostenpunkt von 9,99 Euro monatlich. Das ist eine Ansage, die dich günstig mit ordentlichem Daten-Puffer versorgt. Da bei Blau generell keine Anschlusspreise anfallen (zumindest nicht in Laufzeit-Tarifen), gibt es hier auch keine versteckten Kosten.

Der Top-Tarif ist die Flatrate Blau Allnet Max. Die bietet 20 GB Datenvolumen pro Monat bei sonst gleicher Tarifausstattung und kostet monatlich 11,99 Euro. 20 GB gibt’s also für rund 12 Euro statt zuletzt sonst 15 Euro. Der Preis gilt für den SIM-only-Tarif. Allerdings lassen sich hier perspektivisch auch einige interessante Smartphone-Bundle-Tarife mit schnüren.

Wählst du die Tarife mit monatlicher Kündigungsoption, zahlst du die gleichen monatlichen Preise, musst aber einmalig mit 29,99 Euro als Anschlusspreis in Vorleistung gehen und dir die Flexibilität sozusagen erkaufen.