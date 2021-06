Diese Hersteller schlampen beim Handy Update am schlimmsten

Wenn du regelmäßig inside digital liest, weißt du, dass Updates von verschiedenen Herstellern regelmäßig in Hülle und Fülle für verschiedene Geräte verteilt werden. Die Stiftung Warentest wollte es aber genauer wissen und hat sich bei mehreren Smartphone-Herstellern genauer angesehen, wie es um die Update-Politik bestellt ist. Die einen Hersteller konnten dabei mehr, andere weniger überzeugen.

Die meisten Aktualisierungen kommen von Apple und Google

Schon im Jahr 2019 hatte die Stiftung Warentest genauer untersucht, welche Smartphone-Hersteller ihre Endgeräte am zuverlässigsten mit Updates versorgen. Testsieger damals: Apple mit 100 von 100 Punkten. Und dieses Ergebnis konnte der US-Hersteller auch im Jahr 2021 einfahren – und damit seinen Spitzenplatz unter den Smartphone-Herstellern verteidigen. Vor Google (99 Punkte), Nokia (96), OnePlus (94) und Samsung (94).

Samsung und OnePlus konnten ihre Ergebnisse aus dem Jahr 2019 deutlich verbessern. OnePlus kam seinerzeit nur auf 85 Punkte, Samsung sogar nur auf 78. Überhaupt ist auffällig, dass alle von der Stiftung Warentest untersuchten Hersteller besser abschnitten als noch vor zwei Jahren. Neu hinzugekommen sind mit Nokia (HMD Global), Xiaomi und Oppo gleich drei Hersteller. Realme und Vivo, seit einigen Monaten ebenfalls offiziell in Deutschland aktiv, fanden im neuen Ranking der Warentester hingegen noch keine Berücksichtigung.

Auf den letzten drei Plätzen des aktualisierten Rankings der Stiftung Warentest landen bekannte Namen. Gigaset (57 Punkte), Alcatel (53) und Wiko (53) konnten sich gegenüber dem Jahr 2019 zwar ebenfalls verbessern, fielen gegenüber der Konkurrenz aber dennoch spürbar ab. So monierten die Tester mit Blick auf Alcatel und Wiko zum Beispiel ausbleibende große Funktionsupdates.

Hersteller, die ihre Smartphones regelmäßig mit neuen Updates versorgen, tun das einerseits, um den eigenen Kunden neue Funktionen zur Verfügung zu stellen. Etwa bei einem Upgrade von Android 10 auf Android 11 oder von iOS 13 auf iOS 14. Viel wichtiger ist aber noch ein anderer Aspekt. Google (für Android) und Apple (für iOS) fixen regelmäßig neu entdeckte Sicherheitslücken. Ohne die entsprechenden Patches kann das Surfen im Internet über das Handy zu einer waschechten Gefahr werden. Deswegen ist es ratsam, neue Updates so schnell es geht zu installieren.

Einige Hersteller – dazu zählen zum Beispiel Apple, Google oder Samsung – statten ihre Smartphones erfreulich schnell und vor allem jedem Monat mit neuen Sicherheits-Updates aus. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Während Apple beispielsweise all seine neu veröffentlichten Smartphones über viele Jahre auf dem aktuellen Stand der Dinge hält, sind es bei Herstellern, die auf Android als Betriebssystem setzen, in der Regel nur zwischen zwei und vier Jahren.

Bei Samsung etwa erhalten verschiedene aktuelle Modelle in der Regel jeden Monat ein neues Update. Andere Geräte hingegen nur einmal pro Quartal. Ältere Smartphones werden sogar nur zweimal jährlich mit einem passenden Patch versorgt. Im Internet pflegt Samsung eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, welcher Update-Status für welches Smartphone gilt.

Und noch etwas solltest du beim Kauf eines Smartphones beachten. Vor allem kleinere, eher unbekannte Hersteller sind dafür bekannt, dass sie zwar preiswerte Smartphones über Ebay, den Amazon Marketplace oder andere Handelsplattformen im Internet veräußern, es mit den so wichtigen Updates aber alles andere als genau nehmen. Teilweise stellen sie sogar überhaupt keine Aktualisierungen zur Verfügung. Den günstigen Handypreis erkauft man sich also mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko; weil die Hersteller an der notwendigen Entwicklungsarbeit für die Updates sparen.

Die Stiftung Warentest hat unterdessen noch etwas anderes herausgefunden: Während Apple zwischen Updates für Smartphones und Tablets keine Unterschiede macht und beide Geräteklassen gleichermaßen zuverlässig mit Software-Patches versorgt (100 Punkte), sieht das bei Android-Geräten abseits von Samsung (96) anders aus. Android-Tablets erhalten also deutlich seltener Updates. Am schwächsten schnitten im Tablet-Segment Medion (47 Punkte) und Alcatel (43) ab. Archos, Odys und Trekstor erhielten sogar 0 Punkte, weil sie im von der Stiftung Warentest beobachteten Zeitraum überhaupt keine Updates bereitstellten.

Wiederum positiv hervorzuheben: Die volle Punktzahl von 100 Punkten gab es für Microsoft mit seinen Windows-Tablets der Surface-Reihe. Auch diese Geräte werden zuverlässig mit Firmware-Aktualisierungen versorgt.