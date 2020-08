Wer in Deutschland einen Handyvertrag mit mobilem Datenvolumen abschließt, bezahlt im Schnitt 3,46 Euro pro GB. Weltweit landet Deutschland somit auf Platz 140 – von 228 Ländern. Auf Platz 1: Indien. Dort zahlt man nur 7 Cent für 1 GB Datenvolumen. Du musst aber nicht ganz so weit in die Ferne blicken, um günstige Preise zu finden. Auch in Europa gibt es Länder, in denen Mobilfunkanbieter deutlich weniger für 1 GB Datenvolumen verlangen, als Telekom, Vodafone und O2 in Deutschland.

So teuer ist 1 GB Datenvolumen im günstigsten Nachbarland

Auf Platz 4 der weltweit günstigsten Länder in Bezug auf mobiles Datenvolumen ist Italien. Rund 40 Cent bezahlen Italiener in ihrem Heimatland für 1 GB. Das geht aus einer Berechnung des britischen Tarifvergleichsportals Cable.co.uk hervor. Mit knapp 60 Cent zwar etwas teurer, aber im Vergleich zu Deutschland immer noch ziemlich günstig, ist das GB in Polen. Damit ist Polen das günstigste Nachbarland von Deutschland. Doch nicht nur beim Durchschnittspreis haben die polnischen Nachbarn einen Vorteil. Im günstigsten Vertrag kostet 1 GB Datenvolumen umgerechnet knapp 3 Cent. Hierzulande musst du beim günstigsten Anbieter für 1 GB rund 1,25 Euro bezahlen – mehr als das 40-fache. Im teuersten Tarif kostet das GB in Deutschland übrigens fast 11,60 Euro.

Deutschland im Europa-Vergleich

Doch es geht auch teurer. Nach Angaben des Tarifvergleichsportals ist 1 GB Datenvolumen in Griechenland am teuersten. Die Griechen sind Europas Schlusslicht und bezahlen im Schnitt 11,12 Euro pro GB. Auch die Schweiz landet hinter Deutschland und belegt Platz 191. Wer in unserem Nachbarland lebt, muss im Schnitt 7,14 Euro pro GB bezahlen. Ebenfalls teurer: Belgien (4,50 Euro/GB) und Portugal (4,58 Euro/GB).

Günstiger kommen Bewohner Frankreichs davon. Im Ranking belegen französische Anbieter Platz 30 und bieten 1 GB Datenvolumen für durchschnittlich 75 Cent an. Auch Österreicher surfen günstiger. Für 1 GB bezahlen sie im Schnitt nur 1 Euro.

