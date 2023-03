Hält länger als die Konkurrenz: Neue Energiespeicher für deine PV-Anlage

Das Unternehmen Prolux Solutions hat eine erstaunliche Neuheit auf den Markt gebracht. Der neu vorgestellte Energiespeicher für deine PV-Anlage hält laut Herstellerangaben nicht nur länger als vergleichbare Produkte des Wettbewerbs. Er lässt sich auch komplett ohne seltene Erden bauen. Der neue Batteriespeicher stellt eine ernste Konkurrenz für Lithium-Ionen-Batteriespeicher dar.

Neuer Energiespeicher für deine PV-Anlage mit bis zu 30 Jahren Lebensdauer

Ein großer Minuspunkt an Batteriespeichern sind ihre relativ kurzen Laufzeiten im Vergleich zu den PV-Anlagen, mit denen sie genutzt werden. Eine Lebensdauer von Batteriespeichern liegt bei Lithium-Ionen-Batterien häufig nur bei 15 bis 20 Jahren. Nicht selten werden ebenso Modelle mit einer Lebensdauer von nur 10 bis 15 Jahren im Handel angeboten. Wer langfristig in PV-Anlagen investieren möchte, kommt dennoch nicht um die Nutzung eines Batteriespeichers herum. Denn zurzeit stellen sie die einzige Möglichkeit dar, Solarstrom auch nach Untergang der Sonne im eigenen Haus zu nutzen. Je mehr Eigenverbrauch du also durch deine PV-Anlage decken möchtest, desto dringender bist du auf einen zusätzlichen Stromspeicher angewiesen.

Der neue Storac Energietresor von Prolux Solutions könnte dieses Problem beheben. Laut Herstellerangaben soll er eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren aufweisen. Damit wäre der Energiespeicher selbst auf die Lebensdauer von PV-Anlagen optimiert. Beides könnte somit zeitgleich erworben werden und sollte im besten Fall der Laufzeit des jeweiligen Gegenstückes entsprechen. Spannend ist der Energiespeicher zudem, da er ohne seltene Erden in seiner Konstruktion auskommt. Das verwandte Elektrolyt Vanadium ist laut Aussagen von Prolux Solutions vollkommen recyclingfähig. Zudem ist Vanadium weder brennbar noch explosiv, sodass der Energiespeicher eine hohe Betriebssicherheit aufweist.

Prolux Storac Energiespeicher lässt sich trotz seiner Größe bequem in Räumen integrieren

Allerdings nehmen sogenannte Redox-Flow-Batteriespeicher wesentlich mehr Raum ein als Lithium-Ionen-Batterien. Dank des Designs des Storac Energiespeichers wirkt dieser jedoch eher wie ein edler Kühlschrank als ein Stromspeicher. Häufig sind Redox-Flox-Batteriespeicher auch teurer in der Anschaffung. Einen allgemeinen Preis nennt Prolux Solutions auf der Informationsseite zum Storac Energiespeicher zurzeit nicht. Das ist jedoch nicht ungewöhnlich, da die Installationskosten je nach Bedingungen im Haus sehr unterschiedlich ausfallen können. Dadurch kann der exakte Preis für die gesamte Installation oft erst nach genaueren Informationen über die Hauselektronik und örtliche Begebenheiten eingeschätzt werden.

Ordentliche Speicherkapazität und Leistung für Elektrogeräte

Für eine einfache Übersicht der Ladeanzeige besitzt der Storac Energietresor einen LED-Feedbackstreifen, anhand derer du die Ladung überprüfen kannst. Dank Cloud-Zugriff können Techniker weltweit per Fernzugriff und Fernwartung auf den Energiespeicher zugreifen. Für einen genaueren Einblick in deine Daten steht dir die Prolux App zur Verfügung, die dir alle notwendigen Details zu deinen Geräten verrät. Auch die Speicherkapazität des Modells kann sich für den Einsatz im Eigenheim sehen lassen. Mit 6.000 Wattstunden verfügt er über eine ähnliche Kapazität wie vergleichbare Energiespeicher auf dem Markt. Ein weiteres Modell mit einer zukünftigen Leistung von 10.000 Wattstunden befindet sich in der Entwicklung von Prolux Solutions. Dank 2.000 Watt Leistung kann er auch energieintensive Geräte problemlos mit Strom versorgen. Auch bis zu 3.000 Watt Spitzenleistung sind laut Hersteller möglich.