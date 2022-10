Gute Nachrichten für Samsung-Nutzer: Android 13 ist verfügbar

Das Warten hat ein Ende: Die ersten Samsung-Nutzer in Deutschland erhalten das große Update auf Android 13. Jetzt könnte es schnell gehen. Wir zeigen dir, welche Smartphones bereits an der Reihe sind.

Android 13 ist da und die Smartphone-Hersteller liefern sich ein Rennen darum, das große Update auf die Smartphones ihrer Kunden zu bringen. In diesem Jahr kann sich Samsung zum zweiten Mal in Folge die Siegerkrone aufsetzen. So bringt man auch in diesem Jahr das Update als erster Hersteller auf die Smartphones seiner Kunden.

Diese Samsung-Smartphones bekommen Android 13 ab sofort

Ab sofort ist das Update für das Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra verfügbar. Damit liefert Samsung das Update für seine konventionellen Flaggschiffe noch vor den Falt-Smartphones auf dem Markt. Auf einem S22 Ultra in unserer Redaktion ist das Update bereits verfügbar. Dennoch kann es sein, dass einige Nutzer noch warten müssen. So rollt Samsung größere Updates in Wellen aus. Auch erhalten Smartphones mit Provider-Branding das Update erst nach Freigabe durch den Mobilfunkprovider.

11 Modelle noch in diesem Jahr

Doch auch wer kein Smartphone der S22-Reihe sein Eigen nennt, muss möglicherweise nicht mehr allzu lange warten. Denn wie Samsung bereits im September bekannt gegeben hat, sollen insgesamt elf Modelle das Update noch in diesem Jahr bekommen. Hierzu zählen die Vorjahres-Flaggschiffe Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra, sowie die Falt-Smartphones von diesem und vergangenem Jahr. Also das Galaxy Flip3, Flip4, Fold3 und Fold4. Auch für Nutzer des beliebten Mittelklasse-Smartphones Galaxy A53 hat Samsung eine Überraschung geplant.

Android 13 und Samsungs One UI 5

Mit Android 13 bekommt dein Smartphone dabei eine ganze Reihe an neuen Funktionen. Ein Highlight ist etwa die bessere Kontrolle über deine Benachrichtigungen. Künftig müssen Apps nämlich nachfragen, ob sie dich mit Benachrichtigungen überhäufen dürfen.

Zusammen mit Android 13 liefert Samsung ein Update seiner Oberfläche One UI auf Version 5 aus. Hier kannst du dich auf neue Möglichkeiten der Personalisierung freuen. So erwarten dich neue Sperrbildschirme, die an Apples iOS erinnern, neue Widgets sowie mehr Farben.

