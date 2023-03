Gute Nachricht für Reisende: Kein Bahn-Streik an Ostern

„Da wir nicht die Reisenden bestreiken wollen, sondern nur die Arbeitgeber, können wir mitteilen, dass wir über Ostern nicht verhandeln werden und damit auch nicht streiken“, erklärte Kristian Loroch, EVG-Tarifvorstand, in Frankfurt am Main. Also kann die zu Ostern gebuchte Zugreise nun ganz entspannt stattfinden. Was nach den Osterfeiertagen passiere, sei ganz und allein von der Reaktion der Arbeitgeber abhängig.

Verhandlungen: Rückt der nächste Streik näher?

Die nächste Verhandlungsrunde mit der Deutschen Bahn ist bereits geplant. Am 24. und 25. April soll sie stattfinden. Es müsse ein „verhandlungsfähiges Angebot“ auf den Tisch, forderte Loroch. Die kommende Verhandlungsrunde könnte zu weiteren Warnstreiks führen, das schließt Loroch nicht aus. Generell wolle die EVG so schnell wie möglich zurück an den Verhandlungstisch. „Wann immer wir verhandeln, müssen wir auch die Möglichkeit haben, zu streiken, um auf schlechte Angebote reagieren zu können.“

Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr und das pro Monat für alle Beschäftigten oder die unteren Lohngruppen erhalten zwölf Prozent mehr Geld. An dieser Vorstellung sei nichts unverhältnismäßig, teilte die Gewerkschaft mit. Im aktuellen Tarifkonflikt hatte die Deutsche Bahn bislang angeboten, die Löhne der etwa 180.000 betroffenen Beschäftigten um fünf Prozent in zwei Schritten anzuheben. Zudem war eine Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro in Aussicht gestellt. Das Angebot hat die EVG jedoch abgelehnt.

Streik: Friedensangebot abgelehnt

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vertritt nicht nur die Zug-, sondern auch Busfahrer, Servicekräfte in der Verkehrsbranche und Binnenschiffer. Am Montag, dem 27. März 2023, hatte sie gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di zu einem riesigen Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Es wurde nicht nur Bahnbranche bestreikt. Flughäfen, Wasserstraßen und der öffentliche Nahverkehr waren in mehreren Bundesländern betroffen. Im Tarifkonflikt will ver.di im öffentlichen Dienst ordentlich Druck machen.