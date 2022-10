Gut und günstig: Attraktive, neue Smartphones zum Sparpreis

Neue Smartphones sorgen in diesen Tagen vielerorts für Aufsehen. Verwunderlich ist das nicht, steht doch in zwei Monaten das Weihnachtsfest auf dem Programm und da möchte sich natürlich kein Hersteller die Butter vom Brot nehmen lassen. So wurden jüngst unter anderem von Google das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro vorgestellt. Auch die Deutsche Telekom hat mit ihren T-Phones neue Hardware im Gepäck. Es hat aber auch noch einige andere, weniger prominente Neuvorstellungen gegeben. Etwa von Samsung, Motorola und ZTE.

Samsung Galaxy A04e – Ein Einsteiger-Smartphone

So hat Samsung heimlich, still und leise das Einsteiger-Smartphone Galaxy A04e öffentlich gemacht. Es bietet ein 6,5 Zoll großes LCD-Display und einen namentlich nicht näher spezifizierten Achtkern-Prozessor. Je nachdem für welches Modell du dich entscheidest, stehen wahlweise 3 oder 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) zur Verfügung und du kannst auf 32, 64 oder 128 GB Speicherplatz zugreifen; optional erweiterbar per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB.

Auf Basis von Android 12 samt angepasster Nutzeroberfläche One UI 4.1 besteht bei diesem LTE-Smartphone außerdem Zugriff auf einen 5.000 mAh großen Akku und zwei Kameras auf der Rückseite (13 + 2 Megapixel). In einer tropfenförmigen Display-Aussparung ist auf der Vorderseite zudem eine 5-Megapixel-Kamera nutzbar. WLAN steht nur im 2,4-GHz-Bereich zur Verfügung, Bluetooth-Verbindungen sind auf Basis von Version 5.0 möglich.

Samsung Galaxy A04e: ein typisches Einsteiger-Smartphone.

Einen Preis für das Samsung Galaxy A04e gibt es zur Stunde noch nicht. Mutmaßlich wird es aber weniger kosten als das Samsung Galaxy A04s, das aktuell zu Preisen ab knapp 160 Euro angeboten wird.

Ähnliche Zielgruppe: das ZTE Blade A72

ZTE tat sich in den vergangenen Tagen damit hervor, mit einer neuen Strategie in Deutschland durchstarten zu wollen. Und die besagt, dass man künftig primär Smartphones für bis zu 250 Euro anbieten möchte. Eines der neuesten Modelle ist in diesem Zusammenhang das ZTE Blade A72 5G. Und das gibt es jetzt zu einem günstigeren Preis auch ohne 5G-Kompatibilität: als ZTE Blade A72 (LTE).

ZTE Blade A72 – ohne 5G.

Auf Basis von Android 11 ist dieses Einsteiger-Smartphone mit einem 6,75 Zoll großen Display ausgestattet (1.080 x 2.400 Pixel) und bietet neben 64 GB Speicherplatz auch 3 GB RAM. Als Prozessor kommt der Unisoc SC9863A zum Einsatz. Rückseitig ist eine Dreifachkamera (13 + 2 + 2 Megapixel) verbaut, der Akku bietet eine Kapazität von 6.000 mAh. Der Preis: knapp 150 Euro.

Motorola Moto G72: Die untere Mittelklasse lässt grüßen

Wenn du ein wenig mehr Geld in ein neues Smartphone investieren möchtest, kannst du dich auch für das neue Motorola Moto G72 entscheiden. Es bietet auf Basis von Android 12 zwar ebenfalls kein 5G, dafür aber neben 6 GB RAM auch 128 GB (erweiterbaren) Speicherplatz. Zudem ist mobiles Bezahlen per NFC möglich und du kannst auf der Rückseite sogar auf eine mit 108 Megapixeln auflösende Hauptkamera zugreifen – flankiert von einer Ultra-Weitwinkelkamera (8 Megapixel) und einer Makro-Kamera (2 Megapixel).

Das AMOLED-Display des Motorola Moto G72 bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und löst mit 2.400 x 1.080 Pixeln auf. In der diagonalen Abmessung misst es 6,6 Zoll. Als Herzstück dient dem Motorola-Smartphone der MediaTek-Prozessor Helio G99 dessen acht Kerne mit bis zu 2,2 GHz takten. Angeboten wird das Handy in Hellblau und Grau zu einem Preis von knapp 280 Euro.

Motorola Moto G72 Software Android 12 Prozessor MediaTek Helio G99 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 166 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis 280 € Marktstart Oktober 2022

Ulefone Power Armor 16 Pro: Smartphone mit gewaltigem Akku

Suchst du ein Smartphone, das primär durch einen großen Akku punkten kann? Dann empfiehlt sich ein Blick auf das neue Ulefone Power Armor 16 Pro. Denn hier ist ein 9.600 mAh starker Energiespeicher verbaut. Die restliche Ausstattung ist aber trotz IP67-Zertifizierung eher als mäßig einzustufen: 5,93 Zoll großes Display (720 x 1.440 Pixel), MediaTek Helio G25 Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarer Speicherplatz sprechen eine recht deutliche Sprache. Auf der Rückseite ist zudem nur eine einzelne 16-Megapixel-Kamera von Samsung zu finden. Regulär kostet dieses Android-12-Smartphone etwa 275 Euro. Ulefone selbst bietet es in seinem Onlineshop aber in Orange und Schwarz bereits jetzt für umgerechnet rund 226 Euro an.

Outdoor-Smartphone mit Riesen-Akku: Ulefone Power Armor 16 Pro.

Honor X40 GT – China only!

Und dann wäre da noch das jüngst neu vorgestellte Honor X40 GT. Bisher ist es aber nur für den chinesischen Markt vorgesehen und es kann nicht abgeschätzt werden, ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Europa kommt. Erfreulich wäre es, denn die Spezifikationen machen Lust auf mehr. Nicht nur, weil das Smartphone auf wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann, sondern auch, weil schon ab Werk 256 GB Speicherplatz nutzbar sind.

Hinzu kommt, dass sich Honor beim Prozessor für den zwar schon etwas älteren, aber immer noch sehr leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 entschieden hat – 5G-Unterstützung inklusive. Das Display des Honor X40 GT ist 6,81 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.388 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 144 HZ. Damit ist es unter anderem für Handyspiele bestens geeignet. Rückseitig sind drei Kameras (50 + 2 + 2 Megapixel) zu finden.

Honor X40 GT: Bald auch für Europa?

Diese vergleichsweise gute Ausstattung macht sich aber auch im Preis bemerkbar. Für das 8-GB-Modell werden in China umgerechnet 300 Euro fällig, die 12-GB-Variante kostet sogar rund 340 Euro. Sollte das Smartphone eines Tages nach Europa kommen, dürfte wegen Zollgebühren und Logistikkosten ein Aufpreis von jeweils 75 bis 100 Euro fällig werden.