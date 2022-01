Grundversorgung: Diese Stadtwerke kassieren Abmahnung für Strompreise

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat in dieser Woche eine aktuelle Marktstichprobe gemacht. Das Resultat: Neukunden werden aus ihrer Sicht bei Grundversorgern benachteiligt und müssen hohe Preisaufschläge in Kauf nehmen. Die Folge: Abmahnungen gegen Rheinenergie, die Stadtwerke Gütersloh und die Wuppertaler WSW Energie & Wasser AG.

Im Dezember haben Anbieter wie Stromio und Grünwelt von heute auf morgen die Stromlieferung eingestellt. Die Folge: Hunderttausende betroffene Haushalte fielen damit in die Ersatzversorgung zurück. Immerhin standen die Betroffenen so nicht ohne Strom da, dafür nun aber mit einem deutlich niedrigeren Kontostand. Denn wie die Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW für Strom belegt, verlangt ein Großteil der Grundversorger von den unfreiwilligen Neukunden Preise, die um ein Vielfaches höher liegen als die des bisherigen Kundenstamms.

Strompreise: Eigene Preise für Neukunden rechtswidrig

„Eine Ungleichbehandlung, die gegen geltende Vorschriften des Energierechts verstößt“, so die Verbraucherzentrale NRW. Sie hat deshalb nun Abmahnungen an die Rheinenergie, die Stadtwerke Gütersloh und die Wuppertaler WSW Energie & Wasser AG verschickt und ruft die Energiekartellbehörde NRW zum Handeln auf. Die Benachteiligung von Verbrauchern, die ohne eigenes Verschulden in die Grundversorgung zurückfallen, sei rechtswidrig und widerspreche dem eigentlichen Schutzzweck der Grundversorgung, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW.

„Wir werden daher mit allen juristischen Mitteln gegen diese Benachteiligung vorgehen, die nur auf Grundlage eines willkürlich festgelegten Stichtags erfolgt.“ Denn die abgemahnten Energieunternehmen berechnen nur jenen Kunden, die ab einem bestimmten Datum in die Ersatzversorgung gefallen sind, die neuen, deutlich höheren Tarife. Die bisherige Kundschaft im Grundversorgungstarif bezahlt dagegen weiterhin einen geringeren Preis pro Kilowattstunde.

Viele betroffene Verbraucher frisst die Höhe der Abschlagszahlungen auf, weil sie ein Vielfaches der bisherigen monatlichen Kosten betragen. Das bringt gerade Haushalte mit weniger Einkommen in Bedrängnis.

18 von 23 Anbietern haben teure Neukundentarife eingeführt

Von den insgesamt 23 untersuchten Anbietern haben 18 Unternehmen einen Neukundentarif für die Stromgrundversorgung eingeführt. Die Differenz zwischen Neukunden- und Bestandskundenpreisen dieser Anbieter beträgt dabei durchschnittlich mehr als das Doppelte. Drei der untersuchten Anbieter nahmen sogar einen Neukundenarbeitspreis pro Kilowattstunde von über 90 Cent. Dabei handelt es sich um die Stadtwerke in Düren, Gütersloh und Soest. Ein weiterer Anbieter, die NEW Energie, ist noch vor der Untersuchung wieder zurückgerudert. Statt 99 Cent pro Kilowattstunde berechnet sie „nur“ noch 58 Cent.

In der Stadt mit dem teuersten Tarif kamen bei 3.000 kWh im Jahr 1.137 Euro Kosten für Bestandsverträgen zusammen. Mit Neuverträgen waren es 3.090 Euro – ein Unterschied von fast 2.000 Euro. Hierbei handelte es sich in der Stichprobe um die Stadtwerke Düren.

Die durchschnittlichen Strompreise (Arbeitspreis und Grundpreis zusammengenommen) für 3.000 kWh Jahresverbrauch in der Grundversorgung lagen zwischen 32 Cent pro kWh (kein Spalttarif) und 103 Cent pro kWh (Spalttarif). Bei den fünf Anbietern, die auf eine Spaltung der Tarif verzichtet haben, lag der Durchschnittspreis pro Kilowattstunde bei 34 Cent. Das sind die Stadtwerke in Hamm und Düsseldorf, sowie E.ON Essen, Stawag und ELE Gelsenkirchen.

Kunden, die sich durch den Rückfall in die Ersatzversorgung mit ähnlich hohen Preisen konfrontiert sehen, sollten also offenbar eine rechtliche Prüfung in Betracht ziehen. Immer wieder wird auch der Rat geäußert, den bisherigen Stromanbieter mit Schadenersatzforderungen zu konfrontieren, wenn der Vertrag entsprechende Bindungs- und Garantie-Klauseln enthielt.

Es ist zu vermuten, dass die Verbraucherschützer sich als nächstes Anbieter zur Brust nehmen, die trotz einer Preisgarantie die Preise erhöhen wollen.