Großer Mobilfunk-Discounter attackiert mit neuen Top-Tarifen

Mit neuen Aktionstarifen greift der Pionier unter den Mobilfunk-Discountern ins Tagesgeschehen auf dem Mobilfunkmarkt ein. Tchibo Mobil bietet ab sofort zwei neue Sondertarife als Allnet Flatrate an, die Neukunden bis Sonntag bei ansonsten fast identischen Konditionen zu einem erheblich höheren monatlichen Grundpreis angeboten wurden. Mit den neuen Preisen kann Tchibo ordentlich punkten. Denn sie siedeln sich auf Top-Niveau an.

Tchibo Mobil: Zwei neue Sondertarife gestartet

Neben den beiden Basistarifen mit 3 GB und 10 GB Datenvolumen pro Monat kannst du dich ab sofort auch für die Tarife „Aktion 20 GB“ und „Aktion 30 GB“ entscheiden. In beiden Fällen ist eine Flatrate für unbegrenzt viele Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands inklusive. Außerdem eine Flatrate für mobiles Internet mit 20 respektive 30 GB 5G-Datenvolumen inklusive EU-Roaming. Alle vier Wochen werden für die Aktionstarife entweder 9,99 Euro (20 GB) oder 14,99 Euro (30 GB) fällig. Realisiert werden sie über das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.

Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt beim Internetsurfen bei 50 Mbit/s. Im Upload sind bis zu 25 Mbit/s möglich. Nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens geht es bis zum nächsten Abrechnungsmonat mit bis zu 64 Kbit/s im Down- und Upload weiter. Einmalig kommen 4,99 Euro für die Freischaltung und den Versand der SIM-Karte hinzu. Die Mindestlaufzeit des Vertrags liegt bei vier Wochen und verlängert sich ohne Kündigung automatisch um weitere vier Wochen.

Erhältlich sind die neuen Tarife ab sofort überall dort, wo es SIM-Karten von Tchibo Mobil gibt. Neukunden können sich die Aktionstarife auch online buchen. Verfügbar sind sie noch bis zum 17. November 2024. Auf Wunsch übrigens auch mit einem neuen Smartphone. Das Samsung Galaxy A15 5G mit 128 GB Speicherplatz steht beispielsweise derzeit zum Sonderpreis von nur 149 Euro zur Verfügung. Ein Top-Preis, der momentan von keinem anderen Onlineshop unterboten wird. Das Samsung Galaxy A25 5G gibt es für 205 Euro. Sechs Monate nach Freischaltung der SIM-Karte gibt es zudem 50 Euro Neukundenbonus.

Bestandskunden können in neue Mobilfunk-Tarife wechseln

Und noch eine gute Nachricht für Bestandskunden: Sie können auf Wunsch in einen der Aktionstarife wechseln. Einfach „Aktion“ für den 20 GB Aktionstarif, oder „Aktion30“ für die 30-GB-Variante per SMS an die 4444 senden – fertig. Wer noch einen Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, kann sich mit dem Wechsel und der Freischaltung des Aktionstarifs Zeit lassen: Die ist nach Kauf bis zum 16. Februar 2025 möglich.