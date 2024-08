Große Veränderung bei eBay: Das ist ab sofort möglich

Ob einen Dachbodenfund, der sich als vermeintlicher Schatz entpuppt, oder das alte Handy: Wer Sachen bei eBay verkauft, kann ungenutzte Dinge zu Geld machen. Während das früher über Auktionen lief, ist es heute eher der Sofortkauf. Statt zu bieten, wird gekauft. Und so hat sich eBay von einem Auktionshaus zu einem Onlineshop entwickelt. Mit einer Neuerung will das Unternehmen die Zufriedenheit seiner Kunden noch weiter erhöhen.

eBay: Das können Käufer jetzt machen

„In unseren Tests bewirkte diese Änderung eine deutliche Verbesserung der Käuferzufriedenheit um 25 Prozent und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit von Wiederholungskäufen“, erklärt eBay seine neueste Funktion. Der Onlineshop vereinfacht es Kunden, Käufe abzubrechen. Wer also etwas gekauft oder ersteigert hat, kann seinen Kauf im Anschluss noch einfacher rückgängig machen. Über den Button „Kauf abbrechen“ können Käufer ab sofort einen Kaufabbruch beim Verkäufer anfragen. Und zwar so lang, bis der Artikel als „verschickt“ markiert wurde.

Aber: Der Verkäufer muss einen Kaufabbruch nicht akzeptieren und kann ihn ablehnen. eBay aber empfiehlt, die Anfrage nach Möglichkeit zu akzeptieren, insbesondere, wenn sie innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden nach der Bestellung gestellt wird. Es habe sich gezeigt, dass damit viele Rückgabeanfragen oder Fälle wegen nicht erhaltener Artikel vermieden werden können.

Onlineshop will Käufer vom Bieten ausschließen

Lehnt man einen Abbruch aber ab, ist man vor einer negativen Bewertung geschützt, verspricht eBay. Man will negative oder neutrale Bewertungen zu diesen Bestellungen entfernen. Dennoch dürfte diese neue Regelung für all die Verkäufer unvorteilhaft sein, die Artikel versteigern. Denn letztlich will man nach Tagen des Wartens, dem Auktionsende und dem Höchstgebot den Artikel auch verschicken und das Geld erhalten. Akzeptiert man aber den Abbruch, war die Mühe umsonst.

Zwar verspricht eBay, „Maßnahmen gegen Käuferinnen und Käufer, die häufiger nicht bezahlen, zu ergreifen“ und droht sogar damit, solche Käufer vom Bieten auszuschließen. Doch die Auktion war damit trotzdem erfolglos. Die Neuerung zeigt somit auch: Das Online-Auktionshaus will viel mehr ein Onlineshop sein, in dem man einfach nur einkauft und nicht auf ein „Drei … zwei … eins … meins!“ warten muss.