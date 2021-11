Großartig: Sky Go funktioniert jetzt auf mehr Geräten

Es ist nicht jedermanns Sache, neben dem Rundfunkbeitrag noch zusätzliches Geld für Pay-TV-Programme auszugeben. Wer es doch tut, kann sich abhängig vom gebuchten Abo über ein umfangreiches Plus an Serien, Filmen, Dokumentationen und / oder Sport freuen. Zum Beispiel bei Sky. Und damit Sky-Kunden ihre Lieblingsinhalte auch unterwegs anschauen können, steht ihnen die App von Sky Go zur Verfügung. Einerseits als Software für Windows- und Mac-Rechner, aber auch für viele Smartphones und Tablets. Und jetzt wird die Liste an kompatiblen Geräten noch erweitert.

Sky Go jetzt auch für Amazon Fire Tablets verfügbar

Denn ab sofort steht Sky Go auch auf kompatiblen Amazon Fire Tablets zur Nutzung bereit. Damit lässt sich Sky Go nicht mehr nur über den Google Play Store, den Apple App Store und die Huawei App Gallery herunterladen, sondern jetzt auch aus dem Amazon Appstore. Besonders praktisch: Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte lassen sich mit Sky Go einfach fortsetzen. Alle Inhalte stehen nicht nur online per Livestream zur Verfügung, sondern auch offline. Denn unzählige Inhalte lassen sich mit Sky Go auch zu Hause per WLAN herunterladen, um unterwegs wertvolles Datenvolumen zu sparen.

Durch die Verfügbarkeit von Sky Go auf Amazon Fire-Tablets sind wir nun in allen großen App Stores vertreten. Max Konstantin Ehrhardt, Director Product & Proposition bei Sky Deutschland

Um Sky Go auf deinem Fire TV Tablet zu installieren, sind drei Schritte notwendig:

Apps- oder Spiele-App öffnen „Sky Go“ suchen Sky Go App auswählen, um sie herunterzuladen und zu installieren

Nur 1 Sky Go Stream ist kostenlos – bis zu drei parallele Streams gegen Aufpreis möglich

Standardmäßig ist Sky Go auf einen Stream beschränkt und für jeden Sky-Kunden ohne Aufpreis inklusive. Bis zu fünf Geräte lassen sich für die Nutzung (automatisch) registrieren. Wer bis zu drei parallele Streams nutzen möchte, muss gegen Aufpreis die Sky Go Plus- oder Sky Multiscreen-Option zubuchen. Sky Go Plus kostet 5 Euro pro Monat extra, Sky Multiscreen ist für 10 Euro extra im Monat zu bekommen. Dann lässt sich das Programm von Sky auch auf weiteren Fernsehern nutzen.

