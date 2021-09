Größtes Re-Design seit Jahren: Neue Surface-Produkte von Microsoft

Die Surface Pro Reihe hat den 2-in-1-Formfaktor etabliert gemacht und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Mit dem Surface Pro 8 stellt Microsoft heute die nächste Generation des Windows-Tablets mit einem komplett neuen Design vor.

Surface Pro 8: Neues Design, größerer Bildschirm

In der 8. Generation stattet Microsoft das Surface Pro überarbeiteten Gehäuse mit größerem Display und dünneren Bildschirmrändern aus. Das Design erinnert an die lüfterlose ARM-Version des Tablets, ist mit 891 Gram jedoch minimal schwerer und ein paar Millimeter dicker.

Der Bildschirm ist auf 13 Zoll gewachsen und bietet eine Auflösung von 2.880 x 1.920 Pixeln. Erstmals unterstützt man zudem eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und eine adaptive Farbanpassung an das Umgebungslicht.

Im Inneren des Surface Pro 8 steckt je nach Konfiguration ein Intel Core i3, i5 oder i7 der 11. Generation. Der Arbeitsspeicher misst 8, 16 oder 32 Gigabyte und die austauschbare SSD ist wahlweise mit 128, 256, 512 oder 1024 Gigabyte erhältlich. Weiterhin sind Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 und optional LTE mit an Bord. Bei den Anschlüssen behält man den klassischen Surface Connect Port und einen Kopfhörer-Anschluss bei. Zudem gibt es nun zwei Thunderbolt 4 Ports im USB-C Design.

Das neue Surface Pro 8

Bei der Akkulaufzeit verspricht Microsoft eine massive Verbesserung im Vergleich zum direkten Vorgänger. Bis zu 16 Stunden ununterbrochener Nutzung sollen mit dem neuen Tablet möglich sein.

Auch preislich macht das Surface Pro 8 einen großen Schritt nach oben. So kannst du das Surface Pro 8 ab sofort für einen Preis von ab 1179 Euro vorbestellen. Release-Datum in Deutschland ist der 28. Oktober. Als Zubehör bietet Microsoft neue Type-Cover in vier verschiedenen Farben für je 179,99 Euro an. Diese bieten zudem Platz für den neuen Surface Slim Pen 2.

Neuer Stift verspricht authentisches Schreibgefühl

Der neue Surface Slim Pen 2 bietet ein leicht überarbeitetes Design und läuft vorne etwas spitzer zu, als sein Vorgänger. Zudem ist der Button nun mittig angebracht und leichter mit dem Daumen zu erreichen. Die eigentliche Besonderheit ist jedoch erst beim Benutzen ersichtlich.

So unterstützt der Surface Slim Pen 2 in Verbindung mit dem Surface Pro 8 oder dem neuen Laptop Studio ein taktiles Feedback. Dadurch gibt der Stift bei der Benutzung haptisches Feedback, was das Schreibgefühl noch realistischer machen soll. Apple-Nutzer kennen dies möglicherweise bereits von ihrem Trackpad.

Der neue Surface Slim Pen 2

Das neue taktile Feedback funktioniert nur in Verbindung mit den beiden neuen Microsoft-Produkten. Alle anderen Features wie der Radierer auf der Rückseite sind jedoch abwärtskompatibel mit allen anderen Surface-Geräten bis zurück zum Pro 3.

Der neue Slim Pen 2 ist ab dem 21. Oktober für 129,99 Euro erhältlich. Alternativ bietet Microsoft auch ein Bundle mit Stift und Type-Cover für 279,99 Euro an.

Suface Laptop Studio: Microsofts neues High-End-Notebook

Das neue Surface Laptop Studio soll das Surface Book und möglicherweise auch das Laptop ersetzen. Das neue High-End-Notebook ist ein Gerät speziell für Software-Entwickler und kreative Anwendungen wie Foto- oder Videobearbeitung. Dies spiegelt sich auch im Gewicht von 1,8 Kilo und der Dicke von 1,8 Zentimetern wider.

Ungewöhnlicher Formfaktor: Das Surface Laptop Studio

Die Besonderheit des neuen Laptop Studio ist das 14,4 Zoll große Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.600 Pixeln, 120 Hertz Bildwiederholrate und einem 3:2 Bildformat. Dieses lässt sich nämlich nach vorne ziehen und sogar komplett herunterklappen. Laut Microsoft soll sich dieser „Studio-Modus“ perfekt zum Zeichnen mit dem Slim Pen 2 eignen.

Der sogenannte Studio-Modus im Einsatz

Die Basis verfügt über ein zweiteiliges Design und bietet in der Front einen Ladeplatz für den Slim Pen 2. Im Inneren verbirgt sich ein Quad-Core Intel Core i5 oder i7 Prozessor mit integrierter Intel Iris Xe Grafikeinheit. Das Core i7 Modell lässt sich zudem mit einer RTX 3050 Ti Grafikkarte mit 4 Gigabyte Speicher ausstatten. Der Arbeitsspeicher misst je nach Konfiguration 16 oder 32 Gigabyte. Die SSD beginnt bei 256 Gigabyte und lässt sich aus bis zu 2 Terabyte aufrüsten.

Die Anschlüsse sind identisch mit dem neuen Surface Pro 8: ein Surface Connect Port, ein Kopfhöreranschluss und zwei Thunderbolt 4 Ports im USB-C Design.

In Deutschland soll das Surface Laptop Studio erst im Jahr 2022 auf den Markt kommen. In den USA läuft bereits der Vorverkauf für 1599 Dollar. Deutsche Preise nennt Microsoft noch nicht.

Das kleinste und günstigste Gerät der Surface-Reihe hat sich optisch nicht verändert. So stattet Microsoft das Go 3 lediglich mit aktualisierten Prozessoren aus. In der Basis-Version mit 64 Gigabyte eMMC-Speicher und 4 Gigabyte RAM kommt nun ein Pentium Gold 6500Y zum Einsatz. In den teureren Modellen mit 128 oder 256 Gigabyte SSD und 8 Gigabyte RAM setzt man auf einen Intel Core i3 (Y) der 10. Generation.

Äußerlich unverändert: Das Surface Go 3

Das Surface Go 3 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt zusammen mit dem Release von Windows 11 am 5. Oktober. Preise beginnen bei 439 Euro.

Microsoft Event: Was sonst noch kam

Neben den drei neuen, mobilen Windows-Geräten gab es heute auch das Surface Duo 2 – die zweite Version von Microsofts Falt-Smartphone zu sehen. Mehr dazu in Kürze.

Zudem bietet Microsoft das Surface Pro X nun in einer günstigeren Variante ohne LTE an. Mit einem Preis von 899 Dollar – ein Euro-Preis ist aktuell noch nicht bekannt – ist das ARM-Modell nun erstmals günstiger als die Intel-Version.

Mit der Ocean Plasic Mouse möchte Microsoft sein Engagement beim Umweltschutz unterstreichen. So besteht das Gehäuse der neuen Maus zu 20 Prozent aus Plastikmüll, der aus den Ozeanen der Welt gefischt wurde. Ansonsten handelt es sich um eine normale Funk-Maus mit Bluetooth 5.0 und zwei AA-Batterien zur Stromversorgung. Erhältlich ist die umweltfreundliche Maus ab dem 5. Oktober für 27,99 Euro.

Die Ocean Mouse in ihrer plastikfreien Verpackung

Spannend ist auch das neue Surface Adaptive Kit. Hierbei handelt es sich um eine Reihe an Stickern und Hilfsmitteln, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen das Bedienen von einem Computer zu vereinfachen. Diverse Sticker mit fühlbaren Mustern sollen Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen das Zurechtfinden auf der Tastatur oder das Einstecken von Kabeln erleichtern. Eine „Öffnungshilfe“ soll zudem das Öffnen von Notebook oder Kickstand erleichtern. Einen Preis für das Set nennt Microsoft noch nicht.

Mit Stickern und anderen Gadgets will Microsoft für mehr Barrierefreiheit sorgen