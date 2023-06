Gravierende Probleme? Samsung zieht Handy-Update zurück

Anfang des Monats haben wir über ein großes Update berichtet, auf das sich Samsung Nutzer schon in den kommenden Tagen freuen sollten. Doch daraus wurde nichts. Jetzt wurde das Update sogar zurückgezogen. Zumindest vorerst.

Das geplante Update verspricht gleich mehrere Verbesserungen für die Kameras mehrerer Samsung-Smartphones, welche zusammen mit dem Juni-Sicherheitspatch ausgeliefert werden sollten. Highlight ist unter anderem ein neuer Zweifach-Zoom, welcher weder mit einem digitalen noch mit einem optischen Zoom realisiert wird. Stattdessen nutzt Samsung einen Ausschnitt des Hauptsensors, um ein zweifach vergrößertes Bild zu erhalten. Auf diese Weise arbeitet auch der zweifache Zoom bei Apples neusten iPhones.

Der bekannte Samsung-Leaker IceUniverse hat die neue Funktion bereits in einer unveröffentlichten Testversion entdeckt und präsentiert einen Screenshot davon via Twitter. Doch bisher ist das Update bei den meisten Nutzern noch nicht angekommen.

Wie geht es weiter?

Für gewöhnlich liefert Samsung immer am Monatsanfang ein Update mit den aktuellen Sicherheitspatches und vielleicht der ein oder anderen Fehlerbehebung aus. Doch in diesem Monat sollte es auch neue Funktionen geben.

Nun äußert sich IceUniverse erneut via Twitter mit neuen Informationen zu dem ausstehenden Update. Erste Nutzer außerhalb von Europa hätten es erhalten, ehe ein nicht näher bekannter Fehler entdeckt und das Update zurückgezogen wurde. Jetzt sei das Update bis auf Weiteres „verschoben“. Auf den Update-Servern wurde bereits eine neue Version entdeckt. Samsung scheint also mit Hochdruck daran zu arbeiten, das Update schnellstmöglich in einer korrigierten Version zur Verfügung zu stellen. Ob diese noch im Juni auf die Smartphones von Samsung-Nutzern in Deutschland kommt, ist unklar.

Da die neue Version jedoch jetzt schon in Vorbereitung ist, können sich Nutzer womöglich auf zwei Updates direkt hintereinander einstellen. Einmal der Juni-Patch mit großem Kamera-Update und direkt danach der Patch für Juli.