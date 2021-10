Gratis Xbox Games im November: Games with Gold

Basic, aber gut. Ein Simulator darf schließlich nie fehlen. Mit “Moving Out” geht es für dich ans Kistenpacken, denn der Umzugssimulator stellt als Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker große Anforderungen an dich. In der Stadt „Packmore“ bringst du dein Umzugsunternehmen “Smooth Moves” groß raus. Indem du neue Arbeiter einstellst und jeden noch so merkwürdigen Auftrag bewältigst, kannst du dich in deiner Stadt beweisen. Vom 1. bis zum 30. November wird das Game für die Xbox Series X/S und die Xbox One bei Games with Gold verfügbar sein.

Kingdom Two Crowns gratis abstauben

“Kingdom Two Crowns” bringt dich zurück ins Mittelalter. Als von Gottes Gnaden berufener Monarch schützt du deine Untertanen und dein Reich vor den Feinden außerhalb deiner Grenzen. Dir stehen alle Möglichkeiten bereit – egal ob du neue Territorien erschließen, Verbündete sammeln oder Geheimnisse aufdecken möchtest. Zusammen kannst du dich in der Kampagne mit Freunden und Mitspielern beweisen. Das Game wird vom 16. November bis zum 15. Dezember für die Xbox Series X/S und die Xbox One bei Games with Gold verfügbar sein.

In “Rocket Knight” ist für Opossum “Sparkster” nichts mehr so wie es mal war. Nach 15 Jahren Abwesenheit kehrst du zurück in deine Heimat und findest sie verwüstet vor. Um dich vor einem Rudel Wölfen zur Wehr zu setzen, suchst du Hilfe bei alten Feinden. Wenn du alte Konflikte hinter dir lassen kannst, ist es dir vielleicht möglich deine Heimat zu retten. Vom 1. bis zum 15. November wird das Game auf der Xbox Series, Xbox One und Xbox 360 bei Games with Gold verfügbar sein.

Lego Batman 2DC Super Heroes ab 16. November

In “Lego Batman 2 DC Super Heroes” braucht Gotham erneut deine Hilfe. Kein anderer als der Joker bedroht die Stadt, diesmal zusammen mit Superschurken Lex Luther. Zum Glück können sich Batman und Robin ebenfalls auf Unterstützung verlassen. Mit Superman, Wonder Woman, Green Lantern und weiteren kann die Übermacht einer neuen Liga an Schurken aufgehalten werden. Gotham wird ein weiteres Mal Schauplatz des Aufpralls von Gut und Böse. Vom 16. bis zum 30. November ist der Titel für die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Xbox 360 bei Games with Gold erhältlich.

Wie komme ich an die gratis Games von Games with Gold?

Die “Xbox Live Gold” Mitgliedschaft bietet dir monatlich zwei kostenlose Titel für die Xbox Series X/S und die Xbox One sowie zwei weiteren Spiele für die Xbox 360. Diese kannst du dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf den anderen beiden Konsolen genießen. Mit Xbox Live Gold ist dir außerdem eine Online-Verbindung zum Spielen mit Mitgliedern auf der ganzen Welt, Freunden oder deiner Familie möglich. Abgerundet wird die Mitgliedschaft noch durch zahlreiche Preisvorteile und exklusive Rabatte im Xbox Store für alle Konsolen. Die Kosten für die Mitgliedschaft belaufen sich monatlich auf 6,99 Euro. Für drei Monate sind 19,99 Euro fällig.

Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate haben einen Grund zur Freude. Auch sie können von den Vorteilen der Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mit all seinen gratis Games profitieren. Zusätzlich dazu hast du als Mitglied kostenlosen Zugriff auf über 100 Titel für die Konsole, PC, Android via Cloud Gaming und EA Play. Den ersten Monat bekommst du aktuell für lediglich 1 Euro. Danach beläuft sich das Gesamtpaket pro Monat auf 12,99 Euro